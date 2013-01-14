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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4170417141724173
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:00

justit
Да, госконторы.
Кто ж в частных таких терпеть будет))

Так потом и речь, что должностные лица (начальники) терпят?)) у себя кучу таких и бабушек, и сынков, и стаженабирателей, и отстегивальщиков и т.д.
Им (им!!!) они выгодны.
Их устраивает такое положение.

Но вот общество от этого теряет...
По причине таких управленцев.
Которых выносят на верх в начальники такие соцлифты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:05

freeze
Ну тогда из этой же серии:
Кирш - не знаю, как эта Супрун держится, против неё и мы депутаты, и население, а она на месте.

Тогда откуда нам, пересичным, знать, если даже он якобы не знает и возмущается))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ага))
Получил вроде приходами... (я особо не разбирался).
Но церковью уж точно.

Всё официально.
Вы в суть происшедшего вдумайтесь!

Так чого там думати - незалежна держава = незалежна церква. Константинополь так робить, Москва і Белград - ні. Тому рейдерську Москву послали, а до засновника Константинополя повернулись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:20

lapay
Разве речь была о незалежности церкви?))))))))

Вы уже как наши политики..

Да это отлично и прекрасно - незалежна церква незалежний держави. Так и должно было быть.
Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно.
И давно..
И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.

А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))
detroytred
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