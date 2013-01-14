|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:00
justit
Да, госконторы.
Кто ж в частных таких терпеть будет))
Так потом и речь, что должностные лица (начальники) терпят?)) у себя кучу таких и бабушек, и сынков, и стаженабирателей, и отстегивальщиков и т.д.
Им (им!!!) они выгодны.
Их устраивает такое положение.
Но вот общество от этого теряет...
По причине таких управленцев.
Которых выносят на верх в начальники такие соцлифты.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20779
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2797 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:05
freeze
Ну тогда из этой же серии:
Кирш - не знаю, как эта Супрун держится, против неё и мы депутаты, и население, а она на месте.
Тогда откуда нам, пересичным, знать, если даже он якобы не знает и возмущается))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20779
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2797 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:12
detroytred написав:
Ага))
Получил вроде приходами... (я особо не разбирался).
Но церковью уж точно.
Всё официально.
Вы в суть происшедшего вдумайтесь!
Так чого там думати - незалежна держава = незалежна церква. Константинополь так робить, Москва і Белград - ні. Тому рейдерську Москву послали, а до засновника Константинополя повернулись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6391
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 970 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:20
lapay
Разве речь была о незалежности церкви?))))))))
Вы уже как наши политики..
Да это отлично и прекрасно - незалежна церква незалежний держави. Так и должно было быть.
Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно.
И давно..
И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.
А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20779
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 2797 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|15096
|
|
|183
|83996
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5852
|
|