Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
justit Да, госконторы. Кто ж в частных таких терпеть будет))
Так потом и речь, что должностные лица (начальники) терпят?)) у себя кучу таких и бабушек, и сынков, и стаженабирателей, и отстегивальщиков и т.д. Им (им!!!) они выгодны. Их устраивает такое положение.
Но вот общество от этого теряет... По причине таких управленцев. Которых выносят на верх в начальники такие соцлифты.
lapay Разве речь была о незалежности церкви?))))))))
Вы уже как наши политики..
Да это отлично и прекрасно - незалежна церква незалежний держави. Так и должно было быть. Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно. И давно.. И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.
А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))
detroytred написав:Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно. И давно.. И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.
А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))
Повинен був, тільки не Константинопіль, а Москва, але патріархату, незалежного від Москви, як не було, так і не буде, як і для Македонії, який повинен був дати Белград. Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції, якщо той дасть Києву автокефалію. Тільки Варфоломій наважився, Андрієвську церкву не віддали, бо це держвласність, як і Києво-печерська лавра, а віддали в користування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції
Все 14-15 патриархий независимы и не могут выйти из никаких юрисдикций, за отсутствием таковых. Вы слабо ориентируетесь в религии. Всё их взаимодействие заключается в поминании остальных во время службы, если вы это называете юрисдикцией ))) Да, раз в несколько лет патриархи, или часть их, собираются поговорить на богословские темы. Возможно вы перепутали с юрисдикцией Ватикана?
freeze написав:Он не нашел ничего лучше ответить, как не имеет понятия о таком депутате-экономисте.
Если это одно и то же лицо, это хорошо, значит и кто-то из нардепов (http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407 ... f7201=9268) почитывает форум, видит настроение людей. То, что не признается, понятно. Представьте на минутку, что вы нардеп и что об этом знают на форуме. Вы такого наслушаетесь в свой адрес, с одной стороны лести, просьб, с другой такой идиоматики, что бежать подальше захочется. То, что "спалился", ну не у всех мгновенная реакция.
lapay написав:Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції, якщо той дасть Києву автокефалію. Тільки Варфоломій наважився,
Та ви шо! А кто ж, интересно при Ющенко был, такой трусливый, что боялся Москвы и не наважився?
Вот этот:
Протягом 19 років митрополит Варфоломій був найближчим помічником і однодумцем патріарха Димитріоса, а після його смерті, в 1991 році став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом (повний титул Константинопольських патріархів).
freeze написав:Все 14-15 патриархий независимы и не могут выйти из никаких юрисдикций, за отсутствием таковых. Вы слабо ориентируетесь в религии.
Я взагалі атеїст, і переказую те, що чув по теліку від експертів-релігознавців. Якби все було так автономно, як Ви кажете, то ніхто би не боровся за автокефалію і патріархат 25 років. Московська церква тільки назву має УПЦ, а ідеологія вся запоребрикова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...