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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4171417241734174>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:00

justit
Да, госконторы.
Кто ж в частных таких терпеть будет))

Так потом и речь, что должностные лица (начальники) терпят?)) у себя кучу таких и бабушек, и сынков, и стаженабирателей, и отстегивальщиков и т.д.
Им (им!!!) они выгодны.
Их устраивает такое положение.

Но вот общество от этого теряет...
По причине таких управленцев.
Которых выносят на верх в начальники такие соцлифты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:05

freeze
Ну тогда из этой же серии:
Кирш - не знаю, как эта Супрун держится, против неё и мы депутаты, и население, а она на месте.

Тогда откуда нам, пересичным, знать, если даже он якобы не знает и возмущается))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ага))
Получил вроде приходами... (я особо не разбирался).
Но церковью уж точно.

Всё официально.
Вы в суть происшедшего вдумайтесь!

Так чого там думати - незалежна держава = незалежна церква. Константинополь так робить, Москва і Белград - ні. Тому рейдерську Москву послали, а до засновника Константинополя повернулись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:20

lapay
Разве речь была о незалежности церкви?))))))))

Вы уже как наши политики..

Да это отлично и прекрасно - незалежна церква незалежний держави. Так и должно было быть.
Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно.
И давно..
И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.

А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Но речь была о том, что такое должны были предоставить, скажем так - безоплатно.
И давно..
И по проханню Филарета. При ЮВА, если уж так важна поддержка президента.

А получилось - по проханню ПАПа и Андреевскую (или какую там) отдали. Это подороже соболей и шуб))

Повинен був, тільки не Константинопіль, а Москва, але патріархату, незалежного від Москви, як не було, так і не буде, як і для Македонії, який повинен був дати Белград.
Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції, якщо той дасть Києву автокефалію.
Тільки Варфоломій наважився, Андрієвську церкву не віддали, бо це держвласність, як і Києво-печерська лавра, а віддали в користування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:57

  lapay написав:Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції


Все 14-15 патриархий независимы и не могут выйти из никаких юрисдикций, за отсутствием таковых. Вы слабо ориентируетесь в религии. Всё их взаимодействие заключается в поминании остальных во время службы, если вы это называете юрисдикцией ))) Да, раз в несколько лет патриархи, или часть их, собираются поговорить на богословские темы.
Возможно вы перепутали с юрисдикцией Ватикана?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Он не нашел ничего лучше ответить, как не имеет понятия о таком депутате-экономисте.

Если это одно и то же лицо, это хорошо, значит и кто-то из нардепов (http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407 ... f7201=9268) почитывает форум, видит настроение людей. То, что не признается, понятно. Представьте на минутку, что вы нардеп и что об этом знают на форуме. Вы такого наслушаетесь в свой адрес, с одной стороны лести, просьб, с другой такой идиоматики, что бежать подальше захочется. То, что "спалился", ну не у всех мгновенная реакция.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:03

lapay
Это очевидно.
Но речь о другом.

В користування)) Церковь.
За что?
За святое и праведное дело.

Без церкви в користування похоже не мог наважитися...
Об этом и речь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:05

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Москва шантажувала і Константинопіль, погрожуючи вийти з під його юрисдикції, якщо той дасть Києву автокефалію.
Тільки Варфоломій наважився,

Та ви шо! А кто ж, интересно при Ющенко был, такой трусливый, что боялся Москвы и не наважився?

Вот этот:
Протягом 19 років митрополит Варфоломій був найближчим помічником і однодумцем патріарха Димитріоса, а після його смерті, в 1991 році став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом (повний титул Константинопольських патріархів).

https://uk.wikipedia.org/wiki/Варфоломій_I
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Все 14-15 патриархий независимы и не могут выйти из никаких юрисдикций, за отсутствием таковых. Вы слабо ориентируетесь в религии.

Я взагалі атеїст, і переказую те, що чув по теліку від експертів-релігознавців. Якби все було так автономно, як Ви кажете, то ніхто би не боровся за автокефалію і патріархат 25 років. Московська церква тільки назву має УПЦ, а ідеологія вся запоребрикова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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