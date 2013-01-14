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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4171417241734174
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Та ви шо! А кто ж, интересно при Ющенко был, такой трусливый, что боялся Москвы и не наважився?

Вот этот:

Протягом 19 років митрополит Варфоломій був найближчим помічником і однодумцем патріарха Димитріоса, а після його смерті, в 1991 році став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом (повний титул Константинопольських патріархів).


https://uk.wikipedia.org/wiki/Варфоломій_I

При Ющенко не було більшості в парламенті, яка підримала би звернення, не було агресії РФ, не було суспільного консенсусу по УПЦ МП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:11

  lapay написав:Я взагалі атеїст, і переказую те, що чув по теліку від експертів-релігознавців. Якби все було так автономно, як Ви кажете, то ніхто би не боровся за автокефалію і патріархат 25 років.


Да вот я и говорю, что огромное количества истинных атеистов у нас вдруг стало оперировать такими научно-религиозными терминами как томос, ставропигия )))
Я абсолютно уверен, что 99 процентов, оперирующих сейчас этими словами еще год назад даже не слышали таких слов ни разу, а 98 процентов и сейчас не понимают, что это такое, и даже больше - не хотят знать что это такое, ибо по телевизору сказали.

Может для какого-то будет откровением, что Патриархии в основном наднациональные образования, 8 из 14 охватывают несколько государств, а некоторые и несколько десятков государств под своим началом.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:При Ющенко не було більшості в парламенті, яка підримала би звернення, не було агресії РФ, не було суспільного консенсусу по УПЦ МП.

В первую очередь у Ющенко не было такой настойчивости, как у Порошенко по этому вопросу. Ющенко идею (любую) кинул и в кусты, авось само собой произойдет, Порошенко поставив себе цель, прет как танк для достижения этой цели. Все остальное, что вы написали, вторично.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:37

  yanyura написав:
  lapay написав:При Ющенко не було більшості в парламенті, яка підримала би звернення, не було агресії РФ, не було суспільного консенсусу по УПЦ МП.

В первую очередь у Ющенко не было такой настойчивости, как у Порошенко по этому вопросу. Ющенко идею (любую) кинул и в кусты, авось само собой произойдет, Порошенко поставив себе цель, прет как танк для достижения этой цели. Все остальное, что вы написали, вторично.


Чтобы Порошенко вот так как танк пёр в деле привлечения инвестиций в экономику, я абсолютно уверен, что у него бы это получилось, но пусть будет томос.
Будем надеяться, что следующий президент будет больше уделять время материальному положению прихожан.
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