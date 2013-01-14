Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Та ви шо! А кто ж, интересно при Ющенко был, такой трусливый, что боялся Москвы и не наважився?
Вот этот:
Протягом 19 років митрополит Варфоломій був найближчим помічником і однодумцем патріарха Димитріоса, а після його смерті, в 1991 році став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом (повний титул Константинопольських патріархів).
lapay написав:Я взагалі атеїст, і переказую те, що чув по теліку від експертів-релігознавців. Якби все було так автономно, як Ви кажете, то ніхто би не боровся за автокефалію і патріархат 25 років.
Да вот я и говорю, что огромное количества истинных атеистов у нас вдруг стало оперировать такими научно-религиозными терминами как томос, ставропигия ))) Я абсолютно уверен, что 99 процентов, оперирующих сейчас этими словами еще год назад даже не слышали таких слов ни разу, а 98 процентов и сейчас не понимают, что это такое, и даже больше - не хотят знать что это такое, ибо по телевизору сказали.
Может для какого-то будет откровением, что Патриархии в основном наднациональные образования, 8 из 14 охватывают несколько государств, а некоторые и несколько десятков государств под своим началом.
lapay написав:При Ющенко не було більшості в парламенті, яка підримала би звернення, не було агресії РФ, не було суспільного консенсусу по УПЦ МП.
В первую очередь у Ющенко не было такой настойчивости, как у Порошенко по этому вопросу. Ющенко идею (любую) кинул и в кусты, авось само собой произойдет, Порошенко поставив себе цель, прет как танк для достижения этой цели. Все остальное, что вы написали, вторично.
lapay написав:При Ющенко не було більшості в парламенті, яка підримала би звернення, не було агресії РФ, не було суспільного консенсусу по УПЦ МП.
В первую очередь у Ющенко не было такой настойчивости, как у Порошенко по этому вопросу. Ющенко идею (любую) кинул и в кусты, авось само собой произойдет, Порошенко поставив себе цель, прет как танк для достижения этой цели. Все остальное, что вы написали, вторично.
Чтобы Порошенко вот так как танк пёр в деле привлечения инвестиций в экономику, я абсолютно уверен, что у него бы это получилось, но пусть будет томос. Будем надеяться, что следующий президент будет больше уделять время материальному положению прихожан.
В Международном валютном фонде обнародовали меморандум о сотрудничестве с Украиной по новой программе stand-by. МВФ указывает на восемь структурных маяков, на которые будет ориентироваться фонд. Среди них – назначение судей в Антикоррупционный суд Украины, аудит Национального антикоррупционного бюро, реорганизация Государственной фискальной службы в Налоговую и Таможенную службы.
В документе говорится о восьми структурных маяках сотрудничества Украины с МВФ, а также о сроках их реализации.
yanyura написав:Для того, чтобы передать куда-то доходы, их надо сперва получить и обязательно отразить в декларации. В прессе встречается, что Порошенко полностью передает свою зарплату на благотворительные цели, в т.ч. и на армию. Но его зарплата присутствует во всех 3-х (за последние 3 года) декларациях.
Якщо я власник підприємства і в мене є бажання допомогти армії я на раз два ,те що повинно піти в доходи - відправлю в армію і покажу нульовий дохід по підприємству Наприклад зароблю на цукерках і відправлю на суму заробітку цукор в армію по ціні 1 копійка тонна..... Чи 1% на представницькі потреби ( від обороту , які я маю право увігнати в собівартість) витрачу на купівлю снайперських гвинтівок чи боєприпасів Чи форму для армії проведу по затратній частині як витрати на спецодяг працівників... Тобто було б бажання - а варіантів передати в армію - море
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Starikan написав:Записываются по интернету через личный кабинет, приезжают на своем авто (по дороге никого не заражает) в нужное время, в очереди практически не сидят. У каждого есть индивидуальная пластиковая карта, врач ее сканирует, попадает в личный кабинет больного и видит всю историю. Система сама следит, когда больному нужно придти на следующее обследование к семейному или специалисту, и извещает СМСкой или емейлом.
В США у каждого пикап и винчестер. А в Польше у каждого "жук" или электромобиль?..