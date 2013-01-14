|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:16
justit написав:
Реформа либо что-то исправит, либо ничего уже не исправит.
так что же делать?
Кричать "реформа - дурня" и оставить как было, или же попробовать?
а ведь реформе сколько?
Полгода назад договора только подписавыть у нас начали.
то есть мало, очень мало времени прошло, чтоб кричать "се зрада"
Разве не так?
Не ТАК.
Потому как становится только хуже. И такая реформа, путем сокращения медперсонала/поликлиник/больниц, ведет к сокращению населения там, где нет больниц/школ/вокзалов/почт.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3196
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:32
І що ? Ну зменшується населення в селах . Там і так для всіх немає роботи . А медицину , освіту і інші чисто бюджетні галузі треба було ламати вже дуже давно . Якщо це починається без відкату до попереднього - то це тільки плюс - незалежно від того , як і що відбувається в перехідний період . Грамотних фахівців в будь-якій області - % 10-15 , ще 30-40 - такі собі середнячки , які ще хоч щось знають . Майже половину взагалі можна звільняти - від них шкоди більше , ніж користі .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1469
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:54
Puente написав:
медицину , освіту і інші чисто бюджетні галузі треба було ламати вже дуже давно . Якщо це починається без відкату до попереднього - то це тільки плюс - незалежно від того , як і що відбувається в перехідний період . Грамотних фахівців в будь-якій області - % 10-15 , ще 30-40 - такі собі середнячки , які ще хоч щось знають . Майже половину взагалі можна звільняти - від них шкоди більше , ніж користі .
Ломать - не строить.
Дорогу осилит идущий? - Нет. Это не про нас.
Т.к. Украина ничего не производит лучше, чем это делается в мире, То не надо и делать, позориться.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3196
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:56
19yuriy91 написав:
В документе говорится о восьми структурных маяках сотрудничества Украины с МВФ, а также о сроках их реализации.
Один из них – повышение тарифов на тепло.
Украина обязалась повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3196
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|15113
|
|
|183
|84155
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5869
|
|