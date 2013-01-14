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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4172417341744175
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:16

Re: медицина

  justit написав:Реформа либо что-то исправит, либо ничего уже не исправит.

так что же делать?
Кричать "реформа - дурня" и оставить как было, или же попробовать?
а ведь реформе сколько?
Полгода назад договора только подписавыть у нас начали.
то есть мало, очень мало времени прошло, чтоб кричать "се зрада"
Разве не так?

Не ТАК.
Потому как становится только хуже. И такая реформа, путем сокращения медперсонала/поликлиник/больниц, ведет к сокращению населения там, где нет больниц/школ/вокзалов/почт.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:32

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

І що ? Ну зменшується населення в селах . Там і так для всіх немає роботи . А медицину , освіту і інші чисто бюджетні галузі треба було ламати вже дуже давно . Якщо це починається без відкату до попереднього - то це тільки плюс - незалежно від того , як і що відбувається в перехідний період . Грамотних фахівців в будь-якій області - % 10-15 , ще 30-40 - такі собі середнячки , які ще хоч щось знають . Майже половину взагалі можна звільняти - від них шкоди більше , ніж користі .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:54

Re: печаль-тоска

  Puente написав:медицину , освіту і інші чисто бюджетні галузі треба було ламати вже дуже давно . Якщо це починається без відкату до попереднього - то це тільки плюс - незалежно від того , як і що відбувається в перехідний період . Грамотних фахівців в будь-якій області - % 10-15 , ще 30-40 - такі собі середнячки , які ще хоч щось знають . Майже половину взагалі можна звільняти - від них шкоди більше , ніж користі .

Ломать - не строить.
Дорогу осилит идущий? - Нет. Это не про нас.
Т.к. Украина ничего не производит лучше, чем это делается в мире, То не надо и делать, позориться.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:56

Re: мвф

  19yuriy91 написав:В документе говорится о восьми структурных маяках сотрудничества Украины с МВФ, а также о сроках их реализации.

Один из них – повышение тарифов на тепло.

Украина обязалась повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:40

  sal написав:
  justit написав:что в реформе не так?
Что такого произошло с ее начала, что стало хуже?
Закрыли сельские амбулатории, в которых и так почти никогда никого не было? И, если и заболел, то все равно в рац или облуентр нужно было пилить.

Не ТАК.
Раньше сельский участковый доктор мог ходить по хатам. А теперь он и все селяне должны "пилить" в райцентр.


Вопрос - мог ходить или реально ходил?
Село в котором я жил, никто там не ходил.
скорую можно было вызвать, но, чтоб доктор пришел - такого не было (конец 90-х и до 2006-го примерно)
Возможно в других селах кто-то и ходил.
Но я примеров не знаю.


  sal написав:
  justit написав:Реформа либо что-то исправит, либо ничего уже не исправит.

так что же делать?
Кричать "реформа - дурня" и оставить как было, или же попробовать?
а ведь реформе сколько?
Полгода назад договора только подписавыть у нас начали.
то есть мало, очень мало времени прошло, чтоб кричать "се зрада"
Разве не так?

Не ТАК.
Потому как становится только хуже. И такая реформа, путем сокращения медперсонала/поликлиник/больниц, ведет к сокращению населения там, где нет больниц/школ/вокзалов/почт.


А как же главное - в тех селах нет РАБОТЫ.
Люди и бегут.
Но это же не о медреформе?
justit
 
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