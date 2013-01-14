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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4173417441754176
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:58

  pesikot написав:
  justit написав:А как же главное - в тех селах нет РАБОТЫ.
Люди и бегут.
Но это же не о медреформе?

В сёлах есть работа и купа роботы :) для тех, кто хочет работать.
А кто не хочет работать, так "у нас таких алкашей и своих хватает" (с) почти дословная фраза главы сельсовета


Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59

  Starikan написав:А у меня одна надежда - что вымрет совковый избиратель.


Ну что Вы такое говорите :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:31

НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти

"Мы не ожидаем увеличения трудовой миграции. Поступления от "заробитчан" вырастут, но это связано с ростом экономики стран, где работают украинцы", – сказал Николайчук. Источник: https://censor.net.ua/n3106061

роспись в собственной несостоятельности.
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