Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:58
Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:31
НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины
объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти
"Мы не ожидаем увеличения трудовой миграции. Поступления от "заробитчан" вырастут, но это связано с ростом экономики стран, где работают украинцы", – сказал Николайчук. Источник:
роспись в собственной несостоятельности.
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