Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:58
Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:31
НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины
объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти
"Мы не ожидаем увеличения трудовой миграции. Поступления от "заробитчан" вырастут, но это связано с ростом экономики стран, где работают украинцы", – сказал Николайчук. Источник:
роспись в собственной несостоятельности.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:33
Район Азовського моря становить особливий інтерес для Росії в плані подальшого військового просування на територію України і, передусім, пробиття сухопутного коридору до окупованого Криму.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:24
Старикан
Это называется валить на папередныков))
Совковый избиратель, как таковой умер с совком.
Его место занял капиталистический избиратель.
В принципе, и тот, и другой -- обыватель. И разницы нет особой - хоть капит., хоть совковый.
Власть (власть имущие) манипулируют обывателем. Независимо от штукатурки-одежки на нем - хоть совковой, хоть капиталистической.
З.Ы. в Штатах симоненки, ляшки и пр. не востребованы прежде всего кем?))
Пересичные (обыватели) повелись бы на них также, как и наши...
Но они не нужны баффетам и Ко. А американские порошенки-ринаты-бени проигрывают конкурентную борьбу американским морганам, баффетам и т.д.
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:12
detroytred
Категорически не согласен. Но спорить не буду - бесполезно. Вы создали для себя универсальную модель и лепите ее ко всем проблемам.
Вы хоть в Штатах были?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:14
Старикан
Если бы критерий *лично увидеть-пощупать-услышать* был определяющим, то не было бы столь глубоких разных мнений между *лично видевшими-щупавшими-слышавшами*)))
Своеобразный у Вас подход к дискуссии - бесполезно)))
Как-будто во всех Ваших дискуссиях на форуме имела место быть польза..
А вот формат *категорически не согласен* и всё - не очень соответствует обмену мнениями.
З.Ы. то, что Вы не согласны -- было очевидно и так.
Ведь я выдвинул своё альтернативное мнение ... Вашему)))
Законы развития общества, на мой взгляд, и должны быть универсальны.
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:32
Частные СМИ делают своё дело!
- Вы хоть бы одного человека титульной нации перечислили - ?
Из большой политики? Без участия семей воровских, что между собой "блудят и договариваются."
Украина - для "этих" лишь страна рабов. Израиль их "офис" - граждансва вторые, третьи, ..десятые, - у них по определению Нет Родины. - є годівниця.
В то же время напомню Законодательство Украины:
1. Госслужащий - не может заниматься коммерческой деятельностью.
2. Отсюда еврей украинского(или иного) происхождения не может быть и участвовать в структурах Гос-власти. А тем более являться лицом "смотрящим".
3. Для Вас, как "особо одарённого" хочу напомнить аналог японского законодательства.
- Нашу горькую действительность и результат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:38
Вы влезли в вопросы о которых не имеете представления!
- 14.500$ в год стоит для каждого украинца эта шушара.
- А если выделить из числа Граждан Украины всю нечисть, а она плодиться, поверьте бесполым путём - получим цифру до 40 у/е в ГОД!
С каждого Украинца.
Он, ещё не родился, - только родился, а " ... украинского происхождения" - уже на нём зарабатывают!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:42
Вы обое об одном и том же говорите,(просто другими словами) но тотально дуг дружку не понимаете!
- Ау!
И он о том же!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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