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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4173417441754176
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:58

  pesikot написав:
  justit написав:А как же главное - в тех селах нет РАБОТЫ.
Люди и бегут.
Но это же не о медреформе?

В сёлах есть работа и купа роботы :) для тех, кто хочет работать.
А кто не хочет работать, так "у нас таких алкашей и своих хватает" (с) почти дословная фраза главы сельсовета


Тут согласен.
Работы там навалом.
Денег только за нее мизер.
А так все ок.
Можто и с того, что вырастил жить.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59

  Starikan написав:А у меня одна надежда - что вымрет совковый избиратель.


Ну что Вы такое говорите :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:31

НБУ дал прогноз по трудовой миграции из Украины

объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти

"Мы не ожидаем увеличения трудовой миграции. Поступления от "заробитчан" вырастут, но это связано с ростом экономики стран, где работают украинцы", – сказал Николайчук. Источник: https://censor.net.ua/n3106061

роспись в собственной несостоятельности.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:33

Район Азовського моря становить особливий інтерес для Росії в плані подальшого військового просування на територію України і, передусім, пробиття сухопутного коридору до окупованого Криму.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/261 ... -naev.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:24

Старикан
Это называется валить на папередныков))

Совковый избиратель, как таковой умер с совком.
Его место занял капиталистический избиратель.

В принципе, и тот, и другой -- обыватель. И разницы нет особой - хоть капит., хоть совковый.
Власть (власть имущие) манипулируют обывателем. Независимо от штукатурки-одежки на нем - хоть совковой, хоть капиталистической.

З.Ы. в Штатах симоненки, ляшки и пр. не востребованы прежде всего кем?))
Пересичные (обыватели) повелись бы на них также, как и наши...

Но они не нужны баффетам и Ко. А американские порошенки-ринаты-бени проигрывают конкурентную борьбу американским морганам, баффетам и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:12

detroytred
Категорически не согласен. Но спорить не буду - бесполезно. Вы создали для себя универсальную модель и лепите ее ко всем проблемам.

Вы хоть в Штатах были? :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:14

Старикан
Если бы критерий *лично увидеть-пощупать-услышать* был определяющим, то не было бы столь глубоких разных мнений между *лично видевшими-щупавшими-слышавшами*)))

Своеобразный у Вас подход к дискуссии - бесполезно)))
Как-будто во всех Ваших дискуссиях на форуме имела место быть польза..

А вот формат *категорически не согласен* и всё - не очень соответствует обмену мнениями.

З.Ы. то, что Вы не согласны -- было очевидно и так.
Ведь я выдвинул своё альтернативное мнение ... Вашему)))

Законы развития общества, на мой взгляд, и должны быть универсальны.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:32

  lapay написав:
  detroytred написав:Так о том и речь, что для разрыва порочного круга можновладци должны пойти и на свои жертвы (от смещения своих личных интересов немного на задний план).
Выигрывая в длинную. От роста общества.

Жертвы)) с натяжкой. Всего лишь уменьшить аппетит свои. Миллионеро-миллиардерами они останутся.

А воно спрацює? От в пересічних впали доходи в 2015. Хто винен - євреї - Яценюк, Порошенко, який став Вальцманом, ну а Гройсман чи Коломойський йде автоматом.
Був би Зеленський чи Тимошенко - теж стали б нацменшиной, справедливо чи ні. :)
У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить

Частные СМИ делают своё дело!
- Вы хоть бы одного человека титульной нации перечислили - ?
Из большой политики? Без участия семей воровских, что между собой "блудят и договариваются."
Украина - для "этих" лишь страна рабов. Израиль их "офис" - граждансва вторые, третьи, ..десятые, - у них по определению Нет Родины. - є годівниця.

В то же время напомню Законодательство Украины:
1. Госслужащий - не может заниматься коммерческой деятельностью.
2. Отсюда еврей украинского(или иного) происхождения не может быть и участвовать в структурах Гос-власти. А тем более являться лицом "смотрящим".
3. Для Вас, как "особо одарённого" хочу напомнить аналог японского законодательства.
- Нашу горькую действительность и результат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:38

  budivelnik написав:
  katso написав:
  lapay написав:У людей залізна логіка - в нас грошей стало менше, значить їх вкрали керманичі - олігархи, депутати, міністри, президент. Так воно на справді, чи не так - нікого не цікавить
Люди просто хорошо учили закон сохранения энергии в школе - и понимают что если вдруг в чьих-то карманах денег резко стало меньше - то автоматически их где то резко стало больше, по другому не бывает :?
Ну а в чьих карманах их стало больше - наглядно демонстрирует автопарк - https://strana.ua/news/174578-prezident ... n-hrn.html
Типовий представник брехунців, які не хочуть користуватись цифрами і все переводять в емоційну площину
Ось цифровий ряд витрат на органи Держуправління ( я приведу тільки три , але хто хоче той може сам подивитись і на всі інші за наступним посиланням
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/expense/2018
Верховна Рада України ______________________1392 млн грн
Державне управління справами___________________2196,6 млн грн
Госп-фін. департамент Секретаріату КМ України__1195,8 млн грн
Як бачите вся Верховна Рада кожному українцю коштувала 3 грн в місяць
Дуся ( та яка купила мерси) кожному українцю коштувала 5 грн в місяць
Кабмін коштував________________________________________3 грн в місяць

Як думаєте якщо розігнати президента+кабмін+верховну раду - хтось зрадіє що в нього стало на цілих 11 грн в місяць більше...

Тому смажені факти про мерседеси - виглядають емоціно привабливо , от тільки грошей в пересічного від цієї погано виглядаючої емоції - більше не стане.

Вы влезли в вопросы о которых не имеете представления!
- 14.500$ в год стоит для каждого украинца эта шушара.
- А если выделить из числа Граждан Украины всю нечисть, а она плодиться, поверьте бесполым путём - получим цифру до 40 у/е в ГОД!
С каждого Украинца.
Он, ещё не родился, - только родился, а " ... украинского происхождения" - уже на нём зарабатывают!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:42

  Starikan написав:detroytred
Категорически не согласен. Но спорить не буду - бесполезно. Вы создали для себя универсальную модель и лепите ее ко всем проблемам.

Вы хоть в Штатах были? :mrgreen:

Вы обое об одном и том же говорите,(просто другими словами) но тотально дуг дружку не понимаете!
- Ау!
И он о том же!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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