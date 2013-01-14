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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4174417541764177
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:59

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Нагадили Вы конечно 20 страниц...
- От кандидатов в президенты Украины...
- Но "забыли", что ни один Президент не выполнил своих предвыборных обещаний, а наоборот проблемы только усугубил.
- Реформ... и в частности медицины... - "Реформ" НЕТ - есть официально разрушенная система по Закон о всеобщем медикосоциальном страховании.
- Что у.г.н.д.д.н.и.л.а чёрная коррупция - и она была превращена в коррупционную систему геноцида населения Украины.

Лучше рассмотрим сегодняшние острые вопросы, например:
- АТОшников первой очереди, контрактников, - коим было гарантированно получение двух гектар земли
"Кормильцы" тупо ломают через колено.(я сам был в шоке от происходящего)
- Вернулась всепожирающая "власть"? С весны за оружие? Благо оно уже есть!
Куда побегит скот? На Мальдивы, Испанию, Лондон, Новую Зеландию, Израиль... - делаем ставки?


Экономика в плане промышленности и производства на сегодня по всей Украине стало.
100% Всего живого "рыночные" - ложат по "схемам"
- здесь у населения оружия конечно к весне маловато.
Но уже однозначно "Украины", как Государства после, "этих" - не останется. Благо население разбежится - остальное уже продали и всего навсего легализуют новых собственников, на Земли, что когда то были Украиной.


Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...


Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди?
- Ваши прогнозы?
- Какие ещё возможны методы удаления?

Оборонку ещё Обамка попелом трусив, як і виробництва високотехнологічної зброї. А по пути и всё промышленность, что была взаимосвязана. АТОшнков, или как сейчас ООС одевают в откровенное "стекло", а на гражданке уже дерутся за тряпки в секонде...


- Выжить до 2020 года у нас шансов больше или меньше, чем в оккупированной Части Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:33

Прошу прощения, за высокие материи.... - гнетёт состояние Украины, при чём сожрал на порядок более - за последние две недели "в живую".(отсюда: без берданки уже "разговаривать" нет смысла - "где ты Надя Савченко?")
Только для Вас, как с ограниченным пониманием, для рассмотрения хотя-бы одного вопроса с "0":

Селидовуголь казённый "стратегический" запас угля марок "Г" приговорённый новыми "мессиями" к "прихватизации".
https://korrespondent.net/ukraine/40529 ... -holodovku
Корреспондент.net, Вчера, 20:55
Работницы шахты прекратили голодовку на десятый день - им выплатили часть зарплаты.
В Донецкой области акция протеста на ГП Селидовуголь приостановлена, голодовка работницами предприятия прекращена. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил в соцсети Facebook представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, на рабочем собрании участники протеста ГП Селидовуголь приняли решение приостановить протест и прекратить голодовку в связи с тем, что 11 января двумя траншами погасили задолженность за сентябрь и 50% за октябрь, то есть, "им выделили 1,5 месячного Фонда заработной платы работникам непромышленной группы и инженерно-техническим сотрудникам предприятия".

Также Лисянский сообщил, что председатель Донецкой ОГА Александр Куць пообещал, что на следующей неделе будет погашена задолженность еще в объеме 27 млн грн, а это 35% от месячного Фонда заработной платы предприятия ГП Селидовуголь.

"Остается долг по заработной плате перед работниками ГП Селидовуголь 50% за октябрь, ноябрь и декабрь", - пишет представитель омбудсмена.

То же
https://focus.ua/ukraine/417479-rabotni ... dovku.html
В чём прикол?
1. Женщины, работающие тяжким трудом на Государственных шахтах(не менее половины с высшим специальным образованием)
2. Получают минимальную З/П
3. Не получают живую копейку с сентября(!)
4. Физически ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННОЕ ИМ НЕ ОТДАЛИ
5. На них осуществлён наезд с высших эшелонов.
6. Цель:
а) выгнали на работу(обыкновенное рабство)
б) под шумок работы тихонько от них избавятся.
Теперь прошу сравнить с "доходами" "смотрящих" - керующих, если это можно так назвать.

И того Где Государство Украина? На него практически забесплатно работают миллионы рабов - с пониманием, что без них будет ж.о.п.а - и тысячи этих "лиц ... украинского происхождения", что плодятся бесполым образом или самых успешных Израильтян?
Что не вылазят с Мальдивов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


Не перепутайте. У нас тут "режим Порошенко", там "народная власть"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 4174417541764177
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