Додано: Нед 13 січ, 2019 11:59

Нагадили Вы конечно 20 страниц...

- От кандидатов в президенты Украины...

- Но "забыли", что ни один Президент не выполнил своих предвыборных обещаний, а наоборот проблемы только усугубил.

- Реформ... и в частности медицины... - "Реформ" НЕТ - есть официально разрушенная система по Закон о всеобщем медикосоциальном страховании.

- Что у.г.н.д.д.н.и.л.а чёрная коррупция - и она была превращена в коррупционную систему геноцида населения Украины.



Лучше рассмотрим сегодняшние острые вопросы, например:

- АТОшников первой очереди, контрактников, - коим было гарантированно получение двух гектар земли

"Кормильцы" тупо ломают через колено.(я сам был в шоке от происходящего)

- Вернулась всепожирающая "власть"? С весны за оружие? Благо оно уже есть!

Куда побегит скот? На Мальдивы, Испанию, Лондон, Новую Зеландию, Израиль... - делаем ставки?





Экономика в плане промышленности и производства на сегодня по всей Украине стало.

100% Всего живого "рыночные" - ложат по "схемам"

- здесь у населения оружия конечно к весне маловато.

Но уже однозначно "Украины", как Государства после, "этих" - не останется. Благо население разбежится - остальное уже продали и всего навсего легализуют новых собственников, на Земли, что когда то были Украиной.





Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...





Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди?

- Ваши прогнозы?

- Какие ещё возможны методы удаления?



Оборонку ещё Обамка попелом трусив, як і виробництва високотехнологічної зброї. А по пути и всё промышленность, что была взаимосвязана. АТОшнков, или как сейчас ООС одевают в откровенное "стекло", а на гражданке уже дерутся за тряпки в секонде...





- Выжить до 2020 года у нас шансов больше или меньше, чем в оккупированной Части Украины?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.