Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нагадили Вы конечно 20 страниц... - От кандидатов в президенты Украины... - Но "забыли", что ни один Президент не выполнил своих предвыборных обещаний, а наоборот проблемы только усугубил. - Реформ... и в частности медицины... - "Реформ" НЕТ - есть официально разрушенная система по Закон о всеобщем медикосоциальном страховании. - Что у.г.н.д.д.н.и.л.а чёрная коррупция - и она была превращена в коррупционную систему геноцида населения Украины.
Лучше рассмотрим сегодняшние острые вопросы, например: - АТОшников первой очереди, контрактников, - коим было гарантированно получение двух гектар земли "Кормильцы" тупо ломают через колено.(я сам был в шоке от происходящего) - Вернулась всепожирающая "власть"? С весны за оружие? Благо оно уже есть! Куда побегит скот? На Мальдивы, Испанию, Лондон, Новую Зеландию, Израиль... - делаем ставки?
Экономика в плане промышленности и производства на сегодня по всей Украине стало. 100% Всего живого "рыночные" - ложат по "схемам" - здесь у населения оружия конечно к весне маловато. Но уже однозначно "Украины", как Государства после, "этих" - не останется. Благо население разбежится - остальное уже продали и всего навсего легализуют новых собственников, на Земли, что когда то были Украиной.
Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...
Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди? - Ваши прогнозы? - Какие ещё возможны методы удаления?
Оборонку ещё Обамка попелом трусив, як і виробництва високотехнологічної зброї. А по пути и всё промышленность, что была взаимосвязана. АТОшнков, или как сейчас ООС одевают в откровенное "стекло", а на гражданке уже дерутся за тряпки в секонде...
- Выжить до 2020 года у нас шансов больше или меньше, чем в оккупированной Части Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Прошу прощения, за высокие материи.... - гнетёт состояние Украины, при чём сожрал на порядок более - за последние две недели "в живую".(отсюда: без берданки уже "разговаривать" нет смысла - "где ты Надя Савченко?") Только для Вас, как с ограниченным пониманием, для рассмотрения хотя-бы одного вопроса с "0":
Селидовуголь казённый "стратегический" запас угля марок "Г" приговорённый новыми "мессиями" к "прихватизации".
https://korrespondent.net/ukraine/40529 ... -holodovku Корреспондент.net, Вчера, 20:55 Работницы шахты прекратили голодовку на десятый день - им выплатили часть зарплаты. В Донецкой области акция протеста на ГП Селидовуголь приостановлена, голодовка работницами предприятия прекращена. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил в соцсети Facebook представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
По его словам, на рабочем собрании участники протеста ГП Селидовуголь приняли решение приостановить протест и прекратить голодовку в связи с тем, что 11 января двумя траншами погасили задолженность за сентябрь и 50% за октябрь, то есть, "им выделили 1,5 месячного Фонда заработной платы работникам непромышленной группы и инженерно-техническим сотрудникам предприятия".
Также Лисянский сообщил, что председатель Донецкой ОГА Александр Куць пообещал, что на следующей неделе будет погашена задолженность еще в объеме 27 млн грн, а это 35% от месячного Фонда заработной платы предприятия ГП Селидовуголь.
"Остается долг по заработной плате перед работниками ГП Селидовуголь 50% за октябрь, ноябрь и декабрь", - пишет представитель омбудсмена.
То же https://focus.ua/ukraine/417479-rabotni ... dovku.html В чём прикол? 1. Женщины, работающие тяжким трудом на Государственных шахтах(не менее половины с высшим специальным образованием) 2. Получают минимальную З/П 3. Не получают живую копейку с сентября(!) 4. Физически ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННОЕ ИМ НЕ ОТДАЛИ 5. На них осуществлён наезд с высших эшелонов. 6. Цель: а) выгнали на работу(обыкновенное рабство) б) под шумок работы тихонько от них избавятся. Теперь прошу сравнить с "доходами" "смотрящих" - керующих, если это можно так назвать.
И того Где Государство Украина? На него практически забесплатно работают миллионы рабов - с пониманием, что без них будет ж.о.п.а - и тысячи этих "лиц ... украинского происхождения", что плодятся бесполым образом или самых успешных Израильтян? Что не вылазят с Мальдивов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot Наконец то да же Вам стало понятно, что к сегодняшнему дню уничтожение Украины, её населения - сравнимо с оккупацией. Я бы добавил ряд подробностей с Крыма - где людей выдавливают за счёт наполнения народами с Дальнего севера. Окончанием захвата Азовского моря,.... Вывода от Вас не увидел: - То ли ликвидировать Третий Каганат и восстанавливать Государство Украина? - ТО ли продавать её остатки?(Чем сегодня и занимаются "новоявленные мессии")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кому то уже трактовал заявление Усика, по поводу "захвата церквей" но вот приплыл официозик:
https://replyua.net/putin/128574-rpc-v- ... raine.html Соратник путинского режима, предстоятель РПЦ Кирилл Гундяев сильно боится того, что депутаты Верховной Рады Украины примут проект закона, который с юридической точки зрения сможет урегулировать переход церковных общин из одного патриархата в другой. Как передает replyua.net, такую точку зрения в прямом эфире ObozTV озвучил религиовед Дмитрий Горевой. Он прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия об актуальности принятия такого закона.
Эксперт подчеркнул, что каждая община вправе на свободную смену подчиненности, однако процедуры, по которой это изменение можно бы было осуществить, не существует.
«В Московском патриархате есть понимание, что данный законопроект достаточно действенный и позволяет самим общинам право принимать решение о принадлежности к религиозному центру. В Московском патриархате с этим не хотят соглашаться, они утверждают, что у общин нет права решать свою судьбу, а только церковные иерархи могут решать судьбу прихожан. То есть они их рассматривают как крепостных у епископов-феодалов», – подчеркнул Горевой, напомнив, что ранее патриарх Кирилл особенно яро критиковал этот законопроект – обращался в ООН, во Всемирный совет церквей и даже к руководству стран нормандской четверки.
В Украине культовые учреждения принадлежат Громаде!(Это и без "Закона") В РФ - наоборот: Приход закреплён за Культовым учреждением.
Думайте, как Украинцы!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://www.facebook.com/84262177248181 ... 009701853/ Можно только порадоваться за "семью"! Жалко тысячи километров дорог, не имеют отношения к имениям украинцев, они проложены вероятно вокруг их имения в Украине. Со снегом сойдут, те позорные картинки свежих трасс толщиной с салфетку, что "рисовали" что бы только заткнулись.
фабрики и заводы - прихватизированные чумой - в иностранном управлении, остальное принудительно уничтожается в след за капиталом сп...женым и выведенным - за населением выехавшим. При чём это признают и сами "успешные" http://tt.inf.ua/licemery-i-lzhecy-iz-m ... -iz-strany Жаль молчат о проданных территориях с людьми, землями, заводами, дорогами,... - вероятно "забыли"? Или это только потому, что их "и там хорошо кормят"? Ваше мнение?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старикану: Назовите этих "союзниками" - с осмотром последних пяти лет, их истерией вокруг "Бендеровцев", "Махновцев",... "языками", "мальчиками в трусиках", и пр. фактами агрессии.
http://tt.inf.ua/licemery-i-lzhecy-iz-m ... -iz-strany «Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война», — ответил главнокомандующий литовской армии на вопрос о реальной ситуации, которая сегодня происходит в Украине.
Также он отметил: «Кошмар (военный конфликт — ред.) можно завершить … мы должны принять какие-то планы. И главное — это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свое войско из Украины. Украина точно не будет изменять своей ориентации.»
Конкретизировать на фоне примеров Финляндии, США(Аляска), Японии, Китая, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Сирии, Афганистана, Грузии, Молдавии, ...- указаны наиболее яркие примеры.(я не усложняю примерами Кипра, Тайваня, Кореи, Кампучии, Ливии,...) У меня, при постановке данного вопроса, в аксиоме заложено понимание понятия "Человек" и зона его исторического обитания(это хотя бы три адаптированные последние поколения)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
- Реформ... и в частности медицины... - "Реформ" НЕТ - есть официально разрушенная система по Закон о всеобщем медикосоциальном страховании. - Что у.г.н.д.д.н.и.л.а чёрная коррупция - и она была превращена в коррупционную систему геноцида населения Украины.
Исполняющая обязанности «министра» здравоохранения террористической ЛНР Наталья Пащенко на местном телевидении заявила, что «республике» не хватает трети врачей: «Примерно половины от того количества, которые работают в больницах сейчас». Покрывать нехватку «министр» планирует выпускниками медицинских «вузов», однако и их не хватает.
Добавим, что уровень подготовки в «вузах» за годы оккупации резко упал, да и сами выпускники преимущественно стремятся покинуть «республику».
Между тем, «Информационное сопротивление» заявило, что в течение 2016-18 годов «министерство» здравоохранения ЛНР централизовано разворовывало российские дотации при помощи липовых тендеров на несуществующие услуги, работы и оборудование. Например, суммы липовых контрактов только центральной «республиканской» больницы оценены минимум в 80 миллионов рублей.
А блогер с оккупированных территорий «Свердловск – ты должен это знать» из сводок «МВД» ЛНР узнал, что «полиция» накрыла 30% откат, который руководство онкодиспансера Хрустального (Красный Луч) требовало с двухмиллионного контракта на поставку провианта. Ранее подобный откат требовало руководство больницы в Ровеньках.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://dnews.dn.ua/news/701943 ............................................. По ее словам, называть обещания политиков позитивной тенденцией крайне сложно, а отсутствие реальных шагов со стороны государства по отношению к жителям неподконтрольных Украине территорий связано, в частности, со стремлением сэкономить бюджет.
«Наши чиновники часто путают ответственность государства перед своими гражданами и ответственность оккупанта за негативные последствия оккупации. Очень часто мы в начале года слышали от политиков, что они считают, что раз территории оккупированы, значит теперь ответственность за граждан лежит на агрессоре. Это не совсем так. Агрессор безусловно несет ответственность за весь нанесенный им вред. Но пенсии и доступ к гражданским правам – это не вред, это позитивное обязательство государства. И государство не может переложить эти обязательства на кого-либо другого в данной сфере», – подчеркнула правозащитница.
«Попытка избежать этих обязательств, сэкономить таким образом деньги привело к тому, что люди просто разуверились в собственной стране. Люди начинают воспринимать себя не как граждане Украины. Это крайне плохо, потому что прежде всего мы боремся за свой народ, а не за территории. Территории важны, но это не пустыня, это прежде всего граждане, которые пострадали от оккупации», – резюмировала Вершинина.
О целых, голодающих, прифронтовых городах подконтрольных Правительству, что прямым текстом работают на энергетическую безопасность Украины - изложено выше на примере "Селидовугля". При чём ситуация официально длится десятилетиями и навязана "прихфатизаторами". Чем отличается от оккупированной части? ?????????????? - https://www.unian.ua/society/10407231-p ... u-oos.html Я вижу, что бегут,.... даже в оккупированную часть! При чём специалисты высшего уровня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.