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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4175417641774178
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:00

  Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...


Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди?
- Ваши прогнозы?
- Какие ещё возможны методы удаления?

"Окончательноке Решение по "делу" "Бурмич та інші проти України"" ЕСПЧ- 12.10.2016
И вновь пример с оккупированной части:
"Летом 2018 бывший "ополченец" ДНР Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали.

Лотов много критиковал верхушку ЛДНР. Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата", - написал Казанский.

По информации журналиста, в конце декабря 2018 г. Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его "на подвале". Так Лотову отомстили за то, что озвучивал неудобную для боевиков информацию.

Дальнейшая судьба исчезнувшего наемника не ясна. Жена так и не смогла добиться свидания с ним. Как отмечает Казанский, в "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. "Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда", - пишет он.
Источник: https://censor.net.ua/v3106237

Найдіть хочби дві відмінності!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

  Первый написав:Кудрявому взагалі погано...
Одненький лишився:-)

:mrgreen: :D
Праздники, зима - а зима, как никогда замела - 90% Украины отрезано от цивилизации.
- Мало кто сейчас позволит себе "гастроли по всей Нэьке".
- Вот и делюсь впечатлениями от "вкушонного" вертепа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:90% Украины отрезано от цивилизации.

Вы точно из параллельной вселенной.
Faceless
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  #<1 ... 4175417641774178
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