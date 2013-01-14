Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди? - Ваши прогнозы? - Какие ещё возможны методы удаления?
"Окончательноке Решение по "делу" "Бурмич та інші проти України"" ЕСПЧ- 12.10.2016 И вновь пример с оккупированной части:
"Летом 2018 бывший "ополченец" ДНР Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали.
Лотов много критиковал верхушку ЛДНР. Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата", - написал Казанский.
По информации журналиста, в конце декабря 2018 г. Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его "на подвале". Так Лотову отомстили за то, что озвучивал неудобную для боевиков информацию.
Дальнейшая судьба исчезнувшего наемника не ясна. Жена так и не смогла добиться свидания с ним. Как отмечает Казанский, в "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. "Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда", - пишет он. Источник: https://censor.net.ua/v3106237
Найдіть хочби дві відмінності!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первый написав:Кудрявому взагалі погано... Одненький лишився:-)
Праздники, зима - а зима, как никогда замела - 90% Украины отрезано от цивилизации. - Мало кто сейчас позволит себе "гастроли по всей Нэьке". - Вот и делюсь впечатлениями от "вкушонного" вертепа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.