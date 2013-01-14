"Летом 2018 бывший "ополченец" ДНР Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали.Лотов много критиковал верхушку ЛДНР. Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата", - написал Казанский.По информации журналиста, в конце декабря 2018 г. Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его "на подвале". Так Лотову отомстили за то, что озвучивал неудобную для боевиков информацию.Дальнейшая судьба исчезнувшего наемника не ясна. Жена так и не смогла добиться свидания с ним. Как отмечает Казанский, в "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. "Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда", - пишет он.Источник: