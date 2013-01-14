Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди? - Ваши прогнозы? - Какие ещё возможны методы удаления?
"Окончательноке Решение по "делу" "Бурмич та інші проти України"" ЕСПЧ- 12.10.2016 И вновь пример с оккупированной части:
"Летом 2018 бывший "ополченец" ДНР Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали.
Лотов много критиковал верхушку ЛДНР. Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата", - написал Казанский.
По информации журналиста, в конце декабря 2018 г. Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его "на подвале". Так Лотову отомстили за то, что озвучивал неудобную для боевиков информацию.
Дальнейшая судьба исчезнувшего наемника не ясна. Жена так и не смогла добиться свидания с ним. Как отмечает Казанский, в "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. "Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда", - пишет он. Источник: https://censor.net.ua/v3106237
Найдіть хочби дві відмінності!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первый написав:Кудрявому взагалі погано... Одненький лишився:-)
Праздники, зима - а зима, как никогда замела - 90% Украины отрезано от цивилизации. - Мало кто сейчас позволит себе "гастроли по всей Нэьке". - Вот и делюсь впечатлениями от "вкушонного" вертепа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:90% Украины отрезано от цивилизации.
Вы точно из параллельной вселенной.
Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Ближайшая перспектива транспорта кастрированное Ж/Д сообщение. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Чистить их уже не хватает средств у местных. В почёте военные - помагают чистить. Население практически отрезано от цивилизации - "Вечера на хуторе близ Диканьки" в отстое по сравнению с сегодняшней ситуацией. "На лопату" уже не взять. Единственно, что радует - перспектива урожая на озимые, но для Кого? И как это отразиться на ценах для населения Украины?
Личная просьба: не удаляйте посты - ведь я подкладываю ссылочки на оригиналы, да к тому же льщу себя надеждой, что и Вы из Украины, а не из Марса и черпаете инфу их жизни, а не из "Геббельс-СМИ" кому бы они не принадлежали.
А впечатлений за две недели(по большей части Украины) - действительно,.... - руки сами тянуться к оружию.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 січ, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред
"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. Крым - это Украина! Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина! 24 области и АРК - Украина! Севастополь - оккупирован Киев - продан.
И это не для "А баба Яга против", а как раз для того, что бы здесь Мы могли делиться со всеми Украинцами, даже из Канады фактическим состоянием дел и ... "Как будут жить..." - что указанно в заголовке форума. ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВОЙ, ПРОИСХОДЯЩИМ,... И ЦЕЛЬЮ ЧТО БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 січ, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Во многом благодаря новоприбывшим иммигрантам, которых мы приняли в течение нашей истории, Канада стала сильной и динамической страной, которая всем нам нравится», — заявил министра иммиграции Ахмед Хуссен, уточнив, что приток иммигрантов призван компенсировать старение населения Канады, снижение рождаемости и увеличить количество рабочей силы.
Международный валютный фонд отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом сказано в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA). “Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона”, – сказано в сообщении. Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 гг., усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ. По данным МВФ, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, частности, безнадежные кредиты, остаются нерешенными. “Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2-3 миллионов украинцев”, – говорится в отчете.
Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред
"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. Крым - это Украина! Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина! 24 области и АРК - Украина! Севастополь - оккупирован Киев - продан.
И это не для "А баба Яга против", а как раз для того, что бы здесь Мы могли делиться со всеми Украинцами, даже из Канады фактическим состоянием дел и ... "Как будут жить..." - что указанно в заголовке форума. ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВОЙ, ПРОИСХОДЯЩИМ,... И ЦЕЛЬЮ ЧТО БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
Вы тут регулярно врете, выдаёте частное за общее и позиционируете это вранье "как реальное состояние дел". Даже в этой цитате не обошлось без вранья.