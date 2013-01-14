Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
Суды новособранные "Большие Палаты Верховного Суда Украины" - уже замарались по "чёрному" - я так понимаю, для Украины киевская окружная будет являться границей тотальной ликвидации "раковой опухоли" - но могут пострадать и люди? - Ваши прогнозы? - Какие ещё возможны методы удаления?
"Окончательноке Решение по "делу" "Бурмич та інші проти України"" ЕСПЧ- 12.10.2016 И вновь пример с оккупированной части:
"Летом 2018 бывший "ополченец" ДНР Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали.
Лотов много критиковал верхушку ЛДНР. Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата", - написал Казанский.
По информации журналиста, в конце декабря 2018 г. Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его "на подвале". Так Лотову отомстили за то, что озвучивал неудобную для боевиков информацию.
Дальнейшая судьба исчезнувшего наемника не ясна. Жена так и не смогла добиться свидания с ним. Как отмечает Казанский, в "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. "Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда", - пишет он. Источник: https://censor.net.ua/v3106237
Найдіть хочби дві відмінності!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Первый написав:Кудрявому взагалі погано... Одненький лишився:-)
Праздники, зима - а зима, как никогда замела - 90% Украины отрезано от цивилизации. - Мало кто сейчас позволит себе "гастроли по всей Нэьке". - Вот и делюсь впечатлениями от "вкушонного" вертепа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:90% Украины отрезано от цивилизации.
Вы точно из параллельной вселенной.
Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Ближайшая перспектива транспорта кастрированное Ж/Д сообщение. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Чистить их уже не хватает средств у местных. В почёте военные - помагают чистить. Население практически отрезано от цивилизации - "Вечера на хуторе близ Диканьки" в отстое по сравнению с сегодняшней ситуацией. "На лопату" уже не взять. Единственно, что радует - перспектива урожая на озимые, но для Кого? И как это отразиться на ценах для населения Украины?
Личная просьба: не удаляйте посты - ведь я подкладываю ссылочки на оригиналы, да к тому же льщу себя надеждой, что и Вы из Украины, а не из Марса и черпаете инфу их жизни, а не из "Геббельс-СМИ" кому бы они не принадлежали.
А впечатлений за две недели(по большей части Украины) - действительно,.... - руки сами тянуться к оружию.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 січ, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред
"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. Крым - это Украина! Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина! 24 области и АРК - Украина! Севастополь - оккупирован Киев - продан.
И это не для "А баба Яга против", а как раз для того, что бы здесь Мы могли делиться со всеми Украинцами, даже из Канады фактическим состоянием дел и ... "Как будут жить..." - что указанно в заголовке форума. ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВОЙ, ПРОИСХОДЯЩИМ,... И ЦЕЛЬЮ ЧТО БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 14 січ, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Во многом благодаря новоприбывшим иммигрантам, которых мы приняли в течение нашей истории, Канада стала сильной и динамической страной, которая всем нам нравится», — заявил министра иммиграции Ахмед Хуссен, уточнив, что приток иммигрантов призван компенсировать старение населения Канады, снижение рождаемости и увеличить количество рабочей силы.
Международный валютный фонд отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом сказано в сообщении Фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA). “Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона”, – сказано в сообщении. Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 гг., усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ. По данным МВФ, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, частности, безнадежные кредиты, остаются нерешенными. “Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2-3 миллионов украинцев”, – говорится в отчете.
Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред
"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. Крым - это Украина! Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина! 24 области и АРК - Украина! Севастополь - оккупирован Киев - продан.
И это не для "А баба Яга против", а как раз для того, что бы здесь Мы могли делиться со всеми Украинцами, даже из Канады фактическим состоянием дел и ... "Как будут жить..." - что указанно в заголовке форума. ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕЛ. ПЕРСПЕКТИВОЙ, ПРОИСХОДЯЩИМ,... И ЦЕЛЬЮ ЧТО БУДЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ.
Вы тут регулярно врете, выдаёте частное за общее и позиционируете это вранье "как реальное состояние дел". Даже в этой цитате не обошлось без вранья.
Faceless написав:Вы тут регулярно врете, выдаёте частное за общее и позиционируете это вранье "как реальное состояние дел". Даже в этой цитате не обошлось без вранья.
Если позволите я отвечу чужими словами:
"А ви кажете - "чесних більше"... Усе далеко не так..." - Горобець понеділок, 14 січень 2019, http://horobetsolexandr.patrioty.org.ua ... 62625.html Коли ж і хто назве замовника вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, побиття політолога Олексія Подольського? Якщо ви гадаєте, пані й панове, що нині найголовніше – участь вашої химерної надії, на яку ви зробили ставку, в президентській компанії, вірите в те, що начебто «чесних більше», то запевняю: ви стовідсотково помиляєтесь. Хоча б тому, що праведних завжди, на жаль, менше. Значно менше. Буквально одиниці. І це реалії дня нинішнього…
Переконаний, що зараз головне для українців інше. А те, як, з якими результатами закриється 17 січня ц.р (початок о 15.00) засідання Верховного суду України по справі убивці Г. Гонгадзе колишнього генерала МВС О. Пукача. Восени вже поверне на двадцятий рік, як українська Феміда ніяк не може розв’язати питання, а хто ж був замовником того страшного злочину з відрізанням голови журналісту. Хоча лише найобережніші не називають його вголос.
Кілька тижнів тому, той, кого іменують генеральним прокурором, як Пилип із конопель (до речі, це його улюблена позиція ще з часів служби в МВС проявляти своє буцімто всезнайство) вискочив і заявив, що йому уже відомо, хто 2000 року віддавав команду знищити правдоборця. Так чого ж ти мовчиш, небораче? Чому цього не знає суспільство, котре має право знати все і про всіх?
Тим часом Суди України, замість того, щоб встановити замовників убивства журналіста, уже далеко не перший рік воює з іншим журналістом Олексієм Подольським. Тим, хто йшов попереду Гонгадзе у розправі молотобійців генерала Ю. Кравченка в інтересах глави держави Л. Кучми. Негідник і бузувір Пукач зі своїми «орлами» спершу вивіз його до лісу, знущався над майстром слова Подольським, заставляючи його копати собі могилу нічної пори далеко за Києвом, аж неподалік міста Прилуки Чернігівської області, а потім просто покинули над ямою, добряче побивши при цьому.
Розгляд справ у судах якось так повертається тильною стороною до потерпілого журналіста О. Подольського, що його чомусь не визнають саме потерпілим, в Апеляційному суді взагалі видалили за двері судового засідання, фактично позбавивши Конституційного права на захист.
Тепер при розгляді Касаційної скарги у Верховному Суді України, за деякими даними, головне питання стоятиме – видалити із зали журналіста і політолога Олексія Подольського. Без нього в суді все йде, знаєте, як по маслу. Напевне, тому, що всі ролі заздалегідь розписані. А Олексій Ігорович вносить дисонанс. Він, до прикладу, вимагає заслухати у суді Л. Кучму та В. Литвина, котрих вважає причетними до знущання над ним, до вбивства Г. Гонгадзе. Та хто ж його, голуба сизого, послухає! Комедія вже ламається дев’ятнадцять років поспіль без найменшого поступу до повного розкриття злочину. Нагорі вважають, що сидить Пукач, і цього досить. Нехай за всіх відсидить термін ув’язнення. Що там вірити Ю. Луценку, нібито йому відоме ім’я замовника злочинів. І ми всі знаємо його. Але де ж рішення суду? А без нього все це наклепи…
Усе настільки серйозно пов’язане зговором, як у давнину за таких обставин казали - комплотом, що на якісь там стадії судового процесу одна із суддів – пані МАРЧУК, підтримала клопотання Олексія Подольського, який, зрозуміло було, виводив суд на розв’язання проблеми замовників злочину. Що зробили колеги пані Марчук – вони її тут же негайно, без найменшого шуму та гаму, відсторонили від процесу. Одне слово, в кучминому джазі грають тільки свої…
У всій цій історії мене менше цікавить Олексій Подольський, нехай дарує за відвертість мій добрий колега, - він уже має такий величезний досвід участі в судових процесах, що йому навіть дідько рогатий не страшний у суддівській мантії. Олексій себе захистить. Мене більше цікавить роль таких судів-одиночок, котрі виявляють чесність, професіоналізм і котрих тут же топлять, беруть у заручники свої у мантіях.
І громадянське суспільство теж чомусь не підтримує таких відважних бурлаків. Хіба ж це справедливо, що ми не знаємо навіть імені цієї судді, не маємо її світлини. Гордитися такою людиною треба. Ім’я її на перші шпальти газет треба виносити, в народні депутати висовувати. Такі чесні і справедливі люди вкрай потрібні будуть невдовзі, коли народ судитиме всіх пройдисвітів, які перетворили Україну у відстійник злочинного світу.
А ви кажете «чесних більше». Дурня це все.
Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка". Так о каких Вы "выборах"? Или "Вы всё врёте"? Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.