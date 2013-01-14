Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:58
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:11
О перспективах будущего, его влияния и возможностей в выборных процессах, в условиях сталого розвитку, и невероятного благолепия(Демократии или Третьего Каганата):
- Шо, опять?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:15
Faceless
В особливих випадках, при реєстрації на форумі, необхідно питати довідку з дурки. Вам так не здається?
Всім процвітання!
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