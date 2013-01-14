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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4176417741784179
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка".
Так о каких Вы "выборах"?
Или "Вы всё врёте"?
Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.

Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:11

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка".
Так о каких Вы "выборах"?
Или "Вы всё врёте"?
Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.

Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь

О перспективах будущего, его влияния и возможностей в выборных процессах, в условиях сталого розвитку, и невероятного благолепия(Демократии или Третьего Каганата):
https://zi.dn.ua/news/v-donetskoy-oblas ... ory_69039/
В Донецкой области могут не состояться президентские выборы?
14 января 2019, 13:38 | Официально

- Шо, опять?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:15

Faceless
В особливих випадках, при реєстрації на форумі, необхідно питати довідку з дурки. Вам так не здається?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:28

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:

Вы тут регулярно врете.....


IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.

Ну, вірить людина в жидо-масонську змову, люди і в пласку Землю досі вірять. У Кабанчика є своя окрема гілка для свідків папісят, і тут таке можна зробити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:11

  lapay написав:
  justit написав:IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.

Ну, вірить людина в жидо-масонську змову, люди і в пласку Землю досі вірять. У Кабанчика є своя окрема гілка для свідків папісят, і тут таке можна зробити. :)


Я мав на увазі, якщо дратує - то у ігнор і не паритись. :)
justit
 
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