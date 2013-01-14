Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка". Так о каких Вы "выборах"? Или "Вы всё врёте"? Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.
Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка". Так о каких Вы "выборах"? Или "Вы всё врёте"? Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.
Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
В Донецкой области могут не состояться президентские выборы? 14 января 2019, 13:38 | Официально
- Шо, опять?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...
Свежий официоз:
Грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой пройдет не через Украину, а вдоль ее границ [14 января 2019 года ] http://www.ukrrudprom.com/news/Gruzovoy ... oydet.html Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой не будет проходить по территории Украины, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
“Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошел вдоль границы Украины, а не через Украину. В Париже Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС”, — отметил Кава.
Также он добавил, что стороны договорились объединить усилия в вопросах ликвидации узких мест сетей, повышения эффективности и скорости перевозки, мониторинга движения поездов, увеличения длины грузовых поездов, повышении осевой нагрузки и т. п.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.