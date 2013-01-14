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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4176417741784179
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка".
Так о каких Вы "выборах"?
Или "Вы всё врёте"?
Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.

Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:11

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка".
Так о каких Вы "выборах"?
Или "Вы всё врёте"?
Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.

Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь

О перспективах будущего, его влияния и возможностей в выборных процессах, в условиях сталого розвитку, и невероятного благолепия(Демократии или Третьего Каганата):
https://zi.dn.ua/news/v-donetskoy-oblas ... ory_69039/
В Донецкой области могут не состояться президентские выборы?
14 января 2019, 13:38 | Официально

- Шо, опять?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:15

Faceless
В особливих випадках, при реєстрації на форумі, необхідно питати довідку з дурки. Вам так не здається?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:28

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:

Вы тут регулярно врете.....


IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  justit написав:IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.

Ну, вірить людина в жидо-масонську змову, люди і в пласку Землю досі вірять. У Кабанчика є своя окрема гілка для свідків папісят, і тут таке можна зробити. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:11

  lapay написав:
  justit написав:IMHO проще его в black list скинуть.
Разве что модератор обязан этого не делать.

Ну, вірить людина в жидо-масонську змову, люди і в пласку Землю досі вірять. У Кабанчика є своя окрема гілка для свідків папісят, і тут таке можна зробити. :)


Я мав на увазі, якщо дратує - то у ігнор і не паритись. :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:45

  Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...

Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...

Свежий официоз:
Грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой пройдет не через Украину, а вдоль ее границ
[14 января 2019 года ]
http://www.ukrrudprom.com/news/Gruzovoy ... oydet.html
Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой не будет проходить по территории Украины, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

“Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошел вдоль границы Украины, а не через Украину. В Париже Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС”, — отметил Кава.

Также он добавил, что стороны договорились объединить усилия в вопросах ликвидации узких мест сетей, повышения эффективности и скорости перевозки, мониторинга движения поездов, увеличения длины грузовых поездов, повышении осевой нагрузки и т. п.

Жаль картинка пути не лягла - смотреть по ссылке. https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5CCD182B
Кому - Гиперлуп - кому "Киевский Ж/Д вокзал - Борисполь"
Но до международных проектов - зась!
Уровень Одесских карманников.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:28

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены.
Машиной не проедешь. Этакий XIX век .

Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред


"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. :roll:
Крым - это Украина!
Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина!
24 области и АРК - Украина!
Севастополь - оккупирован
Киев - продан.

Он опять закинулся тяжёлой наркотой.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:55

lapay
Некоторые верят в покращення. И ничего?!))

Насчёт ж-д змови...
Ответьте на вопрос: наш коллега Мортимер нормальный, адекватный, умный, грамотный и т.п.?

Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.

На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ответьте на вопрос: наш коллега Мортимер нормальный, адекватный, умный, грамотный и т.п.?

Не маю жодної уяви, бо не прочитав жодного його поста. :)
  detroytred написав:Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.

На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.

А мене - ні. Частково погоджусь, в тому плані, що в них багато чого виходить краще, ніж у нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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