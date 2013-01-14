Додано: Пон 14 січ, 2019 23:55

lapay

Некоторые верят в покращення. И ничего?!))



Насчёт ж-д змови...

Ответьте на вопрос: наш коллега Мортимер нормальный, адекватный, умный, грамотный и т.п.?



Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.



На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.