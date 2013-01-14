Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка". Так о каких Вы "выборах"? Или "Вы всё врёте"? Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.
Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
Kudrjavuy написав:Я больше упоминал "тех", и их благосостояния, кто сажал и убивал невиновных, но на которых были повешены "творения" "пологовского маньяка". Так о каких Вы "выборах"? Или "Вы всё врёте"? Скажите честно, что Вы тогда не из "той Украины", где осталось 35-38мл. жителей.
Этот поток сознания был типа вопросом мне? Вы хоть формулировать мысль научитесь
В Донецкой области могут не состояться президентские выборы? 14 января 2019, 13:38 | Официально
- Шо, опять?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Нагадили Вы конечно 20 страниц...
Транспорт, транзитный транспорт через Украины ушел в Беларусь, Польшу, Турцию. Автомобильный транспорт и грузоперевозки... - возить просто нечего всё лягло(положили). Не спасает и Бескид, "Одесса - Поти",...
Свежий официоз:
Грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой пройдет не через Украину, а вдоль ее границ [14 января 2019 года ] http://www.ukrrudprom.com/news/Gruzovoy ... oydet.html Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой не будет проходить по территории Украины, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
“Основной международный грузовой железнодорожный маршрут между Китаем и Европой прошел вдоль границы Украины, а не через Украину. В Париже Международный союз железных дорог и Ассоциация грузоперевозчиков FERRMED подписали меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и ЕС”, — отметил Кава.
Также он добавил, что стороны договорились объединить усилия в вопросах ликвидации узких мест сетей, повышения эффективности и скорости перевозки, мониторинга движения поездов, увеличения длины грузовых поездов, повышении осевой нагрузки и т. п.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не поверите, десятки километров пришлось отмахать пешком - трассы заметены. Машиной не проедешь. Этакий XIX век .
Не надо ваши частные случаи называть 90% Украины. Это даже не просто вранье, а бред
"Украина" - это дальше, ... - за киевской окружной. Крым - это Украина! Оккупированные части Донецкой и Луганских областей - это то же Украина! 24 области и АРК - Украина! Севастополь - оккупирован Киев - продан.
Он опять закинулся тяжёлой наркотой.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Насчёт ж-д змови... Ответьте на вопрос: наш коллега Мортимер нормальный, адекватный, умный, грамотный и т.п.?
Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.
На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.
detroytred написав:Ответьте на вопрос: наш коллега Мортимер нормальный, адекватный, умный, грамотный и т.п.?
Не маю жодної уяви, бо не прочитав жодного його поста.
detroytred написав:Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.
На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.
А мене - ні. Частково погоджусь, в тому плані, що в них багато чого виходить краще, ніж у нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...