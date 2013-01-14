Додано: Вів 15 січ, 2019 20:10

Kudrjavuy

Ага, берём всю ДНР и сравниваем с одной шахтой в Украине.

Теперь я понял, о какой Украине вы говорите. Для вас Украина - это одна шахта.

Говорю же, завязывайте с наркотой.

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось