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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4177417841794180
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:10

lapay
Частично согласиться можно со многими вещами.

Какие, по-Вашему, причины того, что среди власть имущих их такое количество?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Какие, по-Вашему, причины того, что среди власть имущих их такое количество?

Здібності. До аналізу, розрахунків, будування відносин з оточуючими, працездатність, вміння тримати удар.
Чого їх в фізиці чи математиці так багато? По тим же причинам. До речі, у нас найголовніший олігарх не єврей. Якщо сильно захотіти знайти, то в прапрабабках-прапрадедках у кожного проскочить іудей, бо ми століття жили поруч.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Успадкування генів від пра-пра імовірність 1/16, тобто спільних генів швидше не буде, тільки 2 з 16 пра-пра повезе.
Анализ ДНК позволил сделать вывод: евреи - самый умный народ на Земле
Два ученых из университета штата Юта утверждают, что вероятное умственное превосходство евреев имеет генетическую базу. https://www.mk.ru/old/article/2008/11/1 ... zemle.html


Чи дійсно є така наукова стаття в рецензованих наук. журналах, шукати лінь. Мені задється. що тут швидше не в генах справа, а у відношенні до освіти та розвитку дітей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:00

Ой+
:D
Уважаемые!
Вы влазите в каку!
Для этого я уже выставлял официальные свидетельства выставленное на ютуб с конференции в США общин Украинской и Еврейской с коллегами с Канады.
Хочу обратить Ваше внимание на другой аспект, по сути форума - всё же я брался Вам конкретизировать:
https://fakty.ua/292825-totalnaya-nicsh ... o-donbassa
Дончанин привел размер зарплат в «ДНР», где некоторые по-прежнему наивно мечтают о присоединении к России, в конце 2018 года. «Дежурная на ж/д переезде — 5700 руб. (2400 грн.), сторож — 4200 руб. (1765 грн.), мл. медик в детском доме — 5500 руб. (2313 грн.), медсестра (1,5 ставки) — 9400 руб. (3950 грн.), учитель истории со стажем 10 лет — 10 000 руб. (4200 грн.), сортировщица на складе „Сладкая жизнь“ — 9500 руб. (3990 грн.), оператор котельной — 8700 руб. (3660 грн.), кассир-продавец в „Векторе“ — 7000 руб. (2940 грн.), сварщики, резчики, слесари в теплосети и водоканале — 8−10 000 руб. (3360−4200 грн.), машинист тепловоза — 9500 руб. (3990 грн.), горновые на „ДМЗ“ — 18 000 руб. (7570 грн.), шахтёры: проходчик 12 000−14 000 руб. (5050−5890 грн.), ремонтник 16 000−18 000 руб. (6725−7570 грн.) забойщик — 23 000 руб. (9679 грн.) У меня лично — 8568 (3580 грн.) за декабрь (сварщик)».


Сравните с условиями в которых вынуждены работать работники "Селидовуголь". Их свидетельства я выставлял ранее: минималка обещают "отдать" за сентябрь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 січ, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:18

О "Выборах":
https://replyua.net/blog/pavel-nuss/128 ... emera.html
Государственная измена Тимошенко: аналитик призвал заняться проверкой экс-премьера

Ющенко подтвердил, что Тимошенко при его президентстве просила не спешить с предоставлением томоса об автокефалии Украине
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/yush ... 39601.html

http://www.surma-ua.info/?p=14018
Медведчук підтвердив, що кандидатура тимошенко – вибір кремля

Если Вам достаточно отсебятины - хочу напомнить кому Глава ЕЭСУ возила бабки чемоданами в Моцковию и кого "кидала" - кого рвал "хозяин", не получивший долю...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:10

Kudrjavuy
Ага, берём всю ДНР и сравниваем с одной шахтой в Украине.
Теперь я понял, о какой Украине вы говорите. Для вас Украина - это одна шахта.
Говорю же, завязывайте с наркотой.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:14

Kudrjavuy
Так ваш профсоюзный горлопан Волынець в БЮТ много лет отработал. А теперь его никуда не берут, сколько он ни старается. И вы вместе с ним
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:48

Для девствениц с памятью, или шелу..ни продажной повторяю "Селидовуголь"

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D1%8C
- крупнейший плательщик в бюджет - в ходит в десятку - казённый - официально принято решение о его прихватизации - по "схемам" пласты угля уже принадлежать лицам из Израиля "некому Ставитскому".
Банкротится принудительно много лет
С .. времён было уникальным, официально стратегическим с энергетическими углями, с полным замкнутым циклом, за исключением Машиностроения в плане полного производства ГШО. В 2000 полностью, принудительно, уничтожен комплекс системы Объединения.
История та же что и с Одесским припортовым - только об этом ни кто не кричит(чаще убивают).
Прифронтовая Зона.
Осталось порядка 4-5 шах с миллионными возможностями, несколько обогатительных фабрик, Ж/Д, станции, взвод ВГСЧ, связь "уголь", медицинский комплекс, ..................... (целый комплекс - в деньгах это триллионы долларов :shock: ) .
Система объединения включает в себя города "Селидовского куста", сегодня осталось не более 80-100 тысяч жителей.
"Выжженная земля" - сознательно уничтожаются предприятия Машиностроения, С/Х, перерабатывающей пром., транспортные, весь комплекс жизнеобеспечения тупо уничтожен.

Объединение казённое - хорошо отслеживается вся сегодняшняя "Государственная политика".
Ранее сконцентрировал на нём внимание, как на единственном в Украине комплексе сохранившейся казённой угледобычи и переработки - на котором отражается всё состояние происходящего в Украине.
Энергетика - это базовое условие любой цивилизации.
Указанная в справке добычь - по сути это техническая возможность каждой из перечисленных предприятий. Пласты имеют качественный топливный уголь - недостаток материнское содержание серы от 4.8%.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:54

Kudrjavuy
так опять ссылки и текст не совпадают.
У профсоюзного горлопана опять ничего не выходит.
Зато говорит за ВСЮ Украину.
Вам бы ЧСВ поубавить
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:06

Достаточно интересный вариант развития событий:
https://vesti-ua.net/novosti/politika/9 ... l-dnr.html
Президент РФ Владимир Путин поставил цель создать новое Союзное Государство до 2024 года. Кроме Беларуси, в него должны войти Южная Осетия и ОРДЛО.

"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сообщил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает Обозреватель.

По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин.

"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти", – рассказал волонтер.

Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время на территории "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего рассказывать, что на тех территориях проживают граждане России.

К тому же, под ударом окажется и Украина, как считает военный журналист, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному Государству.

"Присоединение Украины к Союзному Государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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