lapay
Частично согласиться можно со многими вещами.
Какие, по-Вашему, причины того, что среди власть имущих их такое количество?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:10
lapay
Частично согласиться можно со многими вещами.
Какие, по-Вашему, причины того, что среди власть имущих их такое количество?
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:01
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Здібності. До аналізу, розрахунків, будування відносин з оточуючими, працездатність, вміння тримати удар.
Чого їх в фізиці чи математиці так багато? По тим же причинам. До речі, у нас найголовніший олігарх не єврей. Якщо сильно захотіти знайти, то в прапрабабках-прапрадедках у кожного проскочить іудей, бо ми століття жили поруч.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:16
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Успадкування генів від пра-пра імовірність 1/16, тобто спільних генів швидше не буде, тільки 2 з 16 пра-пра повезе.
Чи дійсно є така наукова стаття в рецензованих наук. журналах, шукати лінь. Мені задється. що тут швидше не в генах справа, а у відношенні до освіти та розвитку дітей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:00
Ой+
Уважаемые!
Вы влазите в каку!
Для этого я уже выставлял официальные свидетельства выставленное на ютуб с конференции в США общин Украинской и Еврейской с коллегами с Канады.
Хочу обратить Ваше внимание на другой аспект, по сути форума - всё же я брался Вам конкретизировать:
Сравните с условиями в которых вынуждены работать работники "Селидовуголь". Их свидетельства я выставлял ранее: минималка обещают "отдать" за сентябрь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 січ, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:18
О "Выборах":
Если Вам достаточно отсебятины - хочу напомнить кому Глава ЕЭСУ возила бабки чемоданами в Моцковию и кого "кидала" - кого рвал "хозяин", не получивший долю...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:10
Kudrjavuy
Ага, берём всю ДНР и сравниваем с одной шахтой в Украине.
Теперь я понял, о какой Украине вы говорите. Для вас Украина - это одна шахта.
Говорю же, завязывайте с наркотой.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:14
Kudrjavuy
Так ваш профсоюзный горлопан Волынець в БЮТ много лет отработал. А теперь его никуда не берут, сколько он ни старается. И вы вместе с ним
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:48
Для девствениц с памятью, или шелу..ни продажной повторяю "Селидовуголь"
- крупнейший плательщик в бюджет - в ходит в десятку - казённый - официально принято решение о его прихватизации - по "схемам" пласты угля уже принадлежать лицам из Израиля "некому Ставитскому".
Банкротится принудительно много лет
С .. времён было уникальным, официально стратегическим с энергетическими углями, с полным замкнутым циклом, за исключением Машиностроения в плане полного производства ГШО. В 2000 полностью, принудительно, уничтожен комплекс системы Объединения.
История та же что и с Одесским припортовым - только об этом ни кто не кричит(чаще убивают).
Прифронтовая Зона.
Осталось порядка 4-5 шах с миллионными возможностями, несколько обогатительных фабрик, Ж/Д, станции, взвод ВГСЧ, связь "уголь", медицинский комплекс, ..................... (целый комплекс - в деньгах это триллионы долларов ) .
Система объединения включает в себя города "Селидовского куста", сегодня осталось не более 80-100 тысяч жителей.
"Выжженная земля" - сознательно уничтожаются предприятия Машиностроения, С/Х, перерабатывающей пром., транспортные, весь комплекс жизнеобеспечения тупо уничтожен.
Объединение казённое - хорошо отслеживается вся сегодняшняя "Государственная политика".
Ранее сконцентрировал на нём внимание, как на единственном в Украине комплексе сохранившейся казённой угледобычи и переработки - на котором отражается всё состояние происходящего в Украине.
Энергетика - это базовое условие любой цивилизации.
Указанная в справке добычь - по сути это техническая возможность каждой из перечисленных предприятий. Пласты имеют качественный топливный уголь - недостаток материнское содержание серы от 4.8%.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:54
Kudrjavuy
так опять ссылки и текст не совпадают.
У профсоюзного горлопана опять ничего не выходит.
Зато говорит за ВСЮ Украину.
Вам бы ЧСВ поубавить
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:06
Достаточно интересный вариант развития событий:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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