Щось трохи покращилось, щось ні.
А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
Умнее и выше?
Ну так и есть.
Имеют ли право?
С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:30
Щось трохи покращилось, щось ні.
А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
Умнее и выше?
Ну так и есть.
Имеют ли право?
С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
|