Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:lapay Некоторые верят в покращення. И ничего?!))
Щось трохи покращилось, щось ні. А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
detroytred написав:Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.
Умнее и выше? Ну так и есть.
Имеют ли право? С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сообщил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает Обозреватель.
По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин.
"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти", – рассказал волонтер.
Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время на территории "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего рассказывать, что на тех территориях проживают граждане России.
К тому же, под ударом окажется и Украина, как считает военный журналист, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному Государству.
"Присоединение Украины к Союзному Государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.
ЭТО-ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. Дословно Путин считает, что население России достигло 160 миллионов
Владимир Путин сообщил, что численность населения России составляет 160 миллионов человек. «Совсем недавно думали, что страны такой больше нет, а она есть. 160 миллионов у нас проживает», — заявил президент, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях. Он убежден, что эти меры направлены на ослабление нашей страны.
И действительно, в РФ с аннексированным Крымом проживает 147 млн. человек + около 13 млн. гастарбайтеров и переселенцев с ВЖ.