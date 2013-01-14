Щось трохи покращилось, щось ні.
А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
Умнее и выше?
Ну так и есть.
Имеют ли право?
С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:30
Щось трохи покращилось, щось ні.
А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
Умнее и выше?
Ну так и есть.
Имеют ли право?
С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:09
ЭТО-ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.
Дословно
Путин считает, что население России достигло 160 миллионов
И действительно, в РФ с аннексированным Крымом проживает 147 млн. человек + около 13 млн. гастарбайтеров и переселенцев с ВЖ.
Додано: Сер 16 січ, 2019 11:37
Очень сложно с Вами общаться.
Давайте прийдём на "левых примерах" к одному знаменателю или аксиоме(попробую образно как в аудитории)
Давайте смотреть на всё "одними глазами" как пример разберём всеми много раз просмотренный советский киношедевр "Девчата":
1. Я вижу прежде всего концентрационный лагерь в Сибири, куда вывезены украинцы - валить лес.
Им как в сказке "про трёх поросят" обещают строить жильё из дерева, который они валят.
Люди по сути полностью вырваны из жизни.
Люди хорошие, как и везде. Многие из них так и закончили жизнь в ожидании "своего угла"
2. "Румянцева" - для съёмок в этом фильме "соцреализма" она была вынуждена сделать аборт. Человек(женщина - соц.герой) остался бесплодным. Скажем честно на этом фоне её жизнь стала ... - скажем у неё появились "проблемы" и закончилась "человеческая жизнь".
3. Это замечательный фильм в стиле ВОСТОЧНОГО ГЕББЕЛЬСА.
- Практически никто не задумывается:
- Что за этим стоит?
Брошенные деревня, с разваливающимися курятниками по всей России - с доживающими свою старость совершенно без людских условий и цивилизации стариками - украинцами(!) - что интересно в эту "лужу" попадают даже острова Курильской гряды!
Брошенные "Бомбассы" по истощению запасов, с городами-призраками по всему "Союзу".
Опустевшие города и сёла в Украине - где до сих пор НЕТ ПРАВА у того, кто честно строит своё жильё, обрабатывает "свою землю", работает на заводе - создаёт новые технологии. Нет "концентрации капитала" - в виде систем городского транспортного хозяйства, метрополитенов, домов, трасс, ....
До сих пор насильно навязывается обратный процесс.
Особо с большой кровью он проходит там, где ещё живы гиганты промышленности.
В Украине, как и в России НЕТ "Права" - по определению. Правящие кланы уже давно "пожирают" население, живут не за счёт "прибыли", а за счёт ликвидации прибыльных активов.
При чём эти процессы не "хаотичны" - я Вам не зря приводил в пример историю судимости "Охрименко".
Теперь добавляем геополитики - Украины нет!
Внутренней политики - Украины НЕТ!
Финансов - Украины НЕТ!
Внутреннего рынка потребления - Украины НЕТ!
(За каждой строкой - много томов информации - выставленной здесь)
На фоне чего Воры выносят с Украины капитал, следом вынуждены бежать люди. Честно "Работать" - в Украине часто уже давно опасно для жизни.
Это достигается - прошу Вас вспомнить крики и самоуверенность "Врадиевского насильника", что он "правоохранитель" - является активным бойцом бригады хунвейбинов - "загоняющих в стойло селян".
В РФ на которую все кивают ситуация куда плачевнее, но там существует неограниченный природный ресурс. В конечном итоге это сыграет с РФ "злую шутку", для чего им и нужны сейчас постоянные войны по всему земному шару. Чем они сейчас и решают значительные вопросы геополитики.
К примеру:
"Тузла - 2003": сорваны переговоры с Бразилией по поводу восстановления проекта "Морской старт"- РФ его "похоронила".
"Грузия -2008": отрезан путь бакинской нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды", скупка азербайджанского газа и строительство "Южного потока".
"Украина - 2014": "Северный поток -2", капиталовложения Китая в "Шелковый путь через РФ"
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За 4 года в Украине на нижнем(базовом) уровне до сих пор нет перспектив восстановления. Что интересно, насильно они тушились, да же за грантовые деньги- это уже как участник Вам объясняю.
Отсюда созданные насильно для капитала и населения условия ставят перед фактом:
"Бежать!"
- Бежать в РФ или Европу?
- Просто у кого уже появилось много средств - "бегут на Мальдивы"
Это из опубликованного "Владиславом Берёзой"(я образно утрирую не отходя от первоисточника):
Разговор на остановке:
- Что будешь делать если выиграет Порошенко?
- Выеду в Германию.
- А Тимошенко?
- В Испанию.
- А вдруг победит Зеленский?
- Тогда поближе к Новой Зеландии.
При любом раскладе в Украине "жизни нет и не предвидеться" - цель Геополитики - освобождение Земель Украины от коренного населения.
- Именно понимание этого и вызвало в своё время возмущение "Старика" - что "вокруг одни Враги!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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