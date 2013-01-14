RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4178417941804181
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:30

  detroytred написав:lapay
Некоторые верят в покращення. И ничего?!))


Щось трохи покращилось, щось ні.
А у середньому нічого не змінилось.

Неожиданно?


  detroytred написав:Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.


Умнее и выше?
Ну так и есть.

Имеют ли право?
С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права :D
justit
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:09

  Kudrjavuy написав:Достаточно интересный вариант развития событий:
https://vesti-ua.net/novosti/politika/9 ... l-dnr.html
Президент РФ Владимир Путин поставил цель создать новое Союзное Государство до 2024 года. Кроме Беларуси, в него должны войти Южная Осетия и ОРДЛО.

"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сообщил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает Обозреватель.

По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин.

"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти", – рассказал волонтер.

Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время на территории "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего рассказывать, что на тех территориях проживают граждане России.

К тому же, под ударом окажется и Украина, как считает военный журналист, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному Государству.

"Присоединение Украины к Союзному Государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.


ЭТО-ПРОСТО ГЛУПОСТЬ.
Дословно
Путин считает, что население России достигло 160 миллионов
Владимир Путин сообщил, что численность населения России составляет 160 миллионов человек. «Совсем недавно думали, что страны такой больше нет, а она есть. 160 миллионов у нас проживает», — заявил президент, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях. Он убежден, что эти меры направлены на ослабление нашей страны.

И действительно, в РФ с аннексированным Крымом проживает 147 млн. человек + около 13 млн. гастарбайтеров и переселенцев с ВЖ.
Волгарь
 
Повідомлень: 5942
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:37

Очень сложно с Вами общаться.
Давайте прийдём на "левых примерах" к одному знаменателю или аксиоме(попробую образно как в аудитории)
Давайте смотреть на всё "одними глазами" как пример разберём всеми много раз просмотренный советский киношедевр "Девчата":
1. Я вижу прежде всего концентрационный лагерь в Сибири, куда вывезены украинцы - валить лес.
Им как в сказке "про трёх поросят" обещают строить жильё из дерева, который они валят.
Люди по сути полностью вырваны из жизни.
Люди хорошие, как и везде. Многие из них так и закончили жизнь в ожидании "своего угла"
2. "Румянцева" - для съёмок в этом фильме "соцреализма" она была вынуждена сделать аборт. Человек(женщина - соц.герой) остался бесплодным. Скажем честно на этом фоне её жизнь стала ... - скажем у неё появились "проблемы" и закончилась "человеческая жизнь".
3. Это замечательный фильм в стиле ВОСТОЧНОГО ГЕББЕЛЬСА.
- Практически никто не задумывается:
- Что за этим стоит?

Брошенные деревня, с разваливающимися курятниками по всей России - с доживающими свою старость совершенно без людских условий и цивилизации стариками - украинцами(!) - что интересно в эту "лужу" попадают даже острова Курильской гряды!
Брошенные "Бомбассы" по истощению запасов, с городами-призраками по всему "Союзу".
Опустевшие города и сёла в Украине - где до сих пор НЕТ ПРАВА у того, кто честно строит своё жильё, обрабатывает "свою землю", работает на заводе - создаёт новые технологии. Нет "концентрации капитала" - в виде систем городского транспортного хозяйства, метрополитенов, домов, трасс, ....
До сих пор насильно навязывается обратный процесс.
Особо с большой кровью он проходит там, где ещё живы гиганты промышленности.
В Украине, как и в России НЕТ "Права" - по определению. Правящие кланы уже давно "пожирают" население, живут не за счёт "прибыли", а за счёт ликвидации прибыльных активов.

При чём эти процессы не "хаотичны" - я Вам не зря приводил в пример историю судимости "Охрименко".
Теперь добавляем геополитики - Украины нет!
Внутренней политики - Украины НЕТ!
Финансов - Украины НЕТ!
Внутреннего рынка потребления - Украины НЕТ!
(За каждой строкой - много томов информации - выставленной здесь)
На фоне чего Воры выносят с Украины капитал, следом вынуждены бежать люди. Честно "Работать" - в Украине часто уже давно опасно для жизни.

Это достигается - прошу Вас вспомнить крики и самоуверенность "Врадиевского насильника", что он "правоохранитель" - является активным бойцом бригады хунвейбинов - "загоняющих в стойло селян".

В РФ на которую все кивают ситуация куда плачевнее, но там существует неограниченный природный ресурс. В конечном итоге это сыграет с РФ "злую шутку", для чего им и нужны сейчас постоянные войны по всему земному шару. Чем они сейчас и решают значительные вопросы геополитики.
К примеру:
"Тузла - 2003": сорваны переговоры с Бразилией по поводу восстановления проекта "Морской старт"- РФ его "похоронила".
"Грузия -2008": отрезан путь бакинской нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды", скупка азербайджанского газа и строительство "Южного потока".
"Украина - 2014": "Северный поток -2", капиталовложения Китая в "Шелковый путь через РФ"
.....................................................................................
За 4 года в Украине на нижнем(базовом) уровне до сих пор нет перспектив восстановления. Что интересно, насильно они тушились, да же за грантовые деньги- это уже как участник Вам объясняю.

Отсюда созданные насильно для капитала и населения условия ставят перед фактом:
"Бежать!"
- Бежать в РФ или Европу?
- Просто у кого уже появилось много средств - "бегут на Мальдивы"
Это из опубликованного "Владиславом Берёзой"(я образно утрирую не отходя от первоисточника):
Разговор на остановке:
- Что будешь делать если выиграет Порошенко?
- Выеду в Германию.
- А Тимошенко?
- В Испанию.
- А вдруг победит Зеленский?
- Тогда поближе к Новой Зеландии.
При любом раскладе в Украине "жизни нет и не предвидеться" - цель Геополитики - освобождение Земель Украины от коренного населения.

- :D Именно понимание этого и вызвало в своё время возмущение "Старика" - что "вокруг одни Враги!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6202
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4178417941804181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 84939
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.