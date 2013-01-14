Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:lapay Некоторые верят в покращення. И ничего?!))
Щось трохи покращилось, щось ні. А у середньому нічого не змінилось.
Неожиданно?
detroytred написав:Так вот ставлю Вас в известность - несколько лет назад он мне на полном серьезе доказывал (точнее это было в форме -- показывал пренебрежительно, как ...), что они намного умнее, выше и т.п. и поэтому имеют полное право управлять, главенствовать, вести ... тех, кто ниже.
Умнее и выше? Ну так и есть.
Имеют ли право? С точки зрения низших и глупых - нет, не имеют такого права
"На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси – 9,5 млн человек, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Южной Осетии – 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ", – сообщил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает Обозреватель.
По его словам, кроме России, именно Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия и ОРДЛО, станут частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин.
"Как быстро это произойдет? В 2024 году встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти", – рассказал волонтер.
Гай объясняет, что сейчас ведутся активные действия по присоединению Беларуси к РФ на информационном поле, в то время на территории "Л/ДНР" оккупанты начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего рассказывать, что на тех территориях проживают граждане России.
К тому же, под ударом окажется и Украина, как считает военный журналист, у Путина есть цель присоединить украинские территории к новому Союзному Государству.
"Присоединение Украины к Союзному Государству – это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант", – считает Гай.
ЭТО-ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. Дословно Путин считает, что население России достигло 160 миллионов
Владимир Путин сообщил, что численность населения России составляет 160 миллионов человек. «Совсем недавно думали, что страны такой больше нет, а она есть. 160 миллионов у нас проживает», — заявил президент, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях. Он убежден, что эти меры направлены на ослабление нашей страны.
И действительно, в РФ с аннексированным Крымом проживает 147 млн. человек + около 13 млн. гастарбайтеров и переселенцев с ВЖ.
Очень сложно с Вами общаться. Давайте прийдём на "левых примерах" к одному знаменателю или аксиоме(попробую образно как в аудитории) Давайте смотреть на всё "одними глазами" как пример разберём всеми много раз просмотренный советский киношедевр "Девчата": 1. Я вижу прежде всего концентрационный лагерь в Сибири, куда вывезены украинцы - валить лес. Им как в сказке "про трёх поросят" обещают строить жильё из дерева, который они валят. Люди по сути полностью вырваны из жизни. Люди хорошие, как и везде. Многие из них так и закончили жизнь в ожидании "своего угла" 2. "Румянцева" - для съёмок в этом фильме "соцреализма" она была вынуждена сделать аборт. Человек(женщина - соц.герой) остался бесплодным. Скажем честно на этом фоне её жизнь стала ... - скажем у неё появились "проблемы" и закончилась "человеческая жизнь". 3. Это замечательный фильм в стиле ВОСТОЧНОГО ГЕББЕЛЬСА. - Практически никто не задумывается: - Что за этим стоит?
Брошенные деревня, с разваливающимися курятниками по всей России - с доживающими свою старость совершенно без людских условий и цивилизации стариками - украинцами(!) - что интересно в эту "лужу" попадают даже острова Курильской гряды! Брошенные "Бомбассы" по истощению запасов, с городами-призраками по всему "Союзу". Опустевшие города и сёла в Украине - где до сих пор НЕТ ПРАВА у того, кто честно строит своё жильё, обрабатывает "свою землю", работает на заводе - создаёт новые технологии. Нет "концентрации капитала" - в виде систем городского транспортного хозяйства, метрополитенов, домов, трасс, .... До сих пор насильно навязывается обратный процесс. Особо с большой кровью он проходит там, где ещё живы гиганты промышленности. В Украине, как и в России НЕТ "Права" - по определению. Правящие кланы уже давно "пожирают" население, живут не за счёт "прибыли", а за счёт ликвидации прибыльных активов.
При чём эти процессы не "хаотичны" - я Вам не зря приводил в пример историю судимости "Охрименко". Теперь добавляем геополитики - Украины нет! Внутренней политики - Украины НЕТ! Финансов - Украины НЕТ! Внутреннего рынка потребления - Украины НЕТ! (За каждой строкой - много томов информации - выставленной здесь) На фоне чего Воры выносят с Украины капитал, следом вынуждены бежать люди. Честно "Работать" - в Украине часто уже давно опасно для жизни.
Это достигается - прошу Вас вспомнить крики и самоуверенность "Врадиевского насильника", что он "правоохранитель" - является активным бойцом бригады хунвейбинов - "загоняющих в стойло селян".
В РФ на которую все кивают ситуация куда плачевнее, но там существует неограниченный природный ресурс. В конечном итоге это сыграет с РФ "злую шутку", для чего им и нужны сейчас постоянные войны по всему земному шару. Чем они сейчас и решают значительные вопросы геополитики. К примеру: "Тузла - 2003": сорваны переговоры с Бразилией по поводу восстановления проекта "Морской старт"- РФ его "похоронила". "Грузия -2008": отрезан путь бакинской нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды", скупка азербайджанского газа и строительство "Южного потока". "Украина - 2014": "Северный поток -2", капиталовложения Китая в "Шелковый путь через РФ" ..................................................................................... За 4 года в Украине на нижнем(базовом) уровне до сих пор нет перспектив восстановления. Что интересно, насильно они тушились, да же за грантовые деньги- это уже как участник Вам объясняю.
Отсюда созданные насильно для капитала и населения условия ставят перед фактом: "Бежать!" - Бежать в РФ или Европу? - Просто у кого уже появилось много средств - "бегут на Мальдивы" Это из опубликованного "Владиславом Берёзой"(я образно утрирую не отходя от первоисточника): Разговор на остановке: - Что будешь делать если выиграет Порошенко? - Выеду в Германию. - А Тимошенко? - В Испанию. - А вдруг победит Зеленский? - Тогда поближе к Новой Зеландии. При любом раскладе в Украине "жизни нет и не предвидеться" - цель Геополитики - освобождение Земель Украины от коренного населения.
- Именно понимание этого и вызвало в своё время возмущение "Старика" - что "вокруг одни Враги!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy А Вот и официозик подоспел "О Геополитике":
Кремль поставил ультиматум Европе – газа через украинскую ГТС больше не будет https://replyua.net/news/128979-kreml-p ... budet.html Вчера российский газовый монополист «Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа через территорию Украины. Комментируя новость, эксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран отметил, к сожалению, это событие не прокомментировали ни один из главных кандидатов в президенты, хотя это событие напрямую касается безопасности страны.
По словам Тарана, по факту, Россия вчера продолжила запугивать и шантажировать Европу, навязывая им свои «понятия» вместо цивилизованных правил. По сути, Россия этими действиями демонстрирует европейцам, что альтернативы «Северному Потоку-2» – нет и быть не может. Поэтому его нужно срочно достроить, несмотря на отсутствие поддержки и американские санкции. Конечно, немецким и другим европейским политикам такая постановка вопроса не очень интересна, они с удовольствием «продадут» интересы Украины за дешевый и регулярный газ. Виктор Таран пишет, учитывая эти риски, важно, чтобы украинские политики, забыв о предвыборных гонках и внутренние противоречия, объединили свои усилия, чтобы донести в один голос европейским политикам, что такая их позиция – это самообман и обман всего мира. При этом нужно апеллировать к европейским бюрократам, опираясь не только на ценности и принципы, но и на действующее газовое законодательство ЕС.
Эксперт подчеркивает, именно поэтому, учитывая эти риски, а также то, что Россия однозначно пойдет на обострение ситуации, сейчас как никогда нужна выдержка и единство украинских политиков. Иначе в водовороте политической борьбы после президентских выборов «победитель» окажется с «разбитой газовой трубой», оставшись один на один с Россией. И от такого сценария проигрывает как страна, так и каждый маленький украинец.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy О Внутренней политике, при чём далеко не из Донбасса:
Дмитро Гнап https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R Карусель однотипних новин: знову хтось вкрав і не сів, на небайдужих громадян знову напали бандити, до чергового підприємця знову вдерлося СБУ... Все це підштовхнуло мене до того, щоб узагальнити події, які відбуваються з нами. За останні місяці, я, напевне, зрозумів суть цих подій краще, ніж за всі роки роботи в журналістиці. В кількох постах я спробую передати своє бачення того в якій ми ситуації опинились і який з цього вихід.
Частина 1. Новий феодалізм.
Після шкільного курсу історії феодалізм у нас асоціюється з Середньовіччям, лицарями в металевих латах і темними, затюканими селянами. Втім, залишимо стереотипи. Сьогоднішній суспільно-політичний лад в Україні більше схожий саме на феодальну монархію, а не на капіталістичну республіку, як це записано у нас в Конституції.
Вибори та розподіл гілок влади - ці атрибути демократії, звісно, додають сучасного вигляду нашому державному устрою. Але суті його не змінюють. Якщо придивитися уважніше, феодалізм цілком можливий в еру смартфонів, електромобілів і 4G-Інтернету.
І сьогоднішня Україна живе за середньовічними принципами з поправкою на досягнення цивілізації. За роки незалежності вдосконаливши феодальну модель настільки, що сьогодні ми є свідками потворного і дуже стійкого суспільного політичного ладу. Ім'я якому: новий феодалізм.
Ось ознаки, які об'єднують нас із середньовічними монархіями, і відмежовують від сучасних демократичних республік:
1) Відсутність верховенства права.
Юридична наука твердить, що верховенство права - засадничний принцип капіталістичних демократій. Це принцип, який визначає, що ніхто з людей не може стояти вище закону. А за порушення закону неминуче настає відповідальність.
В Україні з цим все навпаки. Від відповідальності у нас йдуть не лише за корупційні злочини, про що вже набридло говорити. Верховенство права і закон у нас виявляються абосолютно безсилі, коли йдеться навіть про винуватців тяжких злочинів проти особистості та проти основ національної безпеки.
Мери-сепаратисти, які вийшли на волю. Черкаський феодал нардеп Бобов - можливий підозрюваний в замовленні вбивства журналіста Василя Сергієнка. Замовники вбивства Катерини Гандзюк, які досі не постали перед судом.
Ці випадки - яскраві свідчення того, що коли ти маєш гроші, вплив і демонструєш лояльність до чинної влади, ти можеш не боятися відповідальності навіть за скоєні вбивства чи державну зраду. На тебе не розпосюджується верховенство права. Все чого тобі варто остерігатися - лише слово ̶к̶о̶р̶о̶л̶я̶ президента.
Що вже казати про мерів Одеси чи Харкова, яких звинувачують в корупції. І які легко конвертували особисту відданість Петру Порошенку у необов'язковість відповідати за скоєне перед законом. І тут ми переходимо до другої ознаки нинішнього нового феодального ладу.
2) Привілеї, привілейовані стани та статуси.
Феодальна система була побудована так, що за лояльність до сюзерена, васал отримував територію для годування з селянами, землею і замками. Король жалував цілі провінції лордам. Лорди ділили провінції серед баронів та лицарів.
У нас сьогодні так само. Тільки замість провінцій - області України або цілі галузі економіки: теплова та атомна енергетика, видобуток і збут нафти, газу, титану, хімічна промисловість та інші. Замість графств - державні підприємства чи відомства, тіньовий гральний бізнес, контрабанда чи експорт лісу та ін. Замість лордів та перів - олігархи, міністри та лідери парламентських фракцій.
Помісна шляхта - це сучасні глави обласних та районних адміністрацій, мери та керівники місцевих управлінь поліції, ДФС, СБУ, прокуратури.
Лояльність центральній владі васали мають демонструвати віддаючи частку від нелегальних і напівлегальних потоків "на гору". Або підтримуючи своїм ресурсом на виборах. А ще краще - і перше і друге.
Відтак, якщо у місцевого феодала виникають проблеми зі своєю територією, йому не забороняється створювати свою маленьку армію, називаючи її "муніципальною міліцією". Або ситутивно наймати тітушок чи бандитів. Для того, щоб розправитись з тими, хто ставить під сумнів право феодала годуватися з території. І годувати свого покровителя-сюзерена.
Звісно, між феодалами трапляються конфлікти. Вони виникають досить часто. Але досить швидко закінчуються порозумінням, ситуативним миром і переділом ресурсів на нових умовах. Валерій Пекар таку систему стосунків влучно називає "рентою статусу". Коли посада і повноваження фактично перетворюються на приватну власність, коли статус генерує дохід і захищає від законного покарання. В такій системі, за словами Пекаря, корупція навіть не сприймається як зло, як порушення закону. "А є виконанням обов'зяків сюзерена надати васалу поле для годування" - пише він.
Але проблема в тому, що новий феодалізм втягує в себе не лише правлячі класи, наділяючи особливими привілеями суддів, митників, прокурорів, сбушників, міністрів, депутатів чи навіть президента.
Новий феодалізм стримує розвиток нас всіх. Залишаючи Україну в Середньовіччі і висмоктуючи соки з продуктивних сил суспільства. Змушуючи всіх, хто чесно працює, домовлятися з носіями статусів і платити їм феодальний оброк. Від власників бізнесу, які змушені віддавати частку за відшкодування ПДВ. І до водія маршрутки, який працює "в чорну", щоб розплатитися з місцевою мафією і чиновниками.
3) Сенс життя та естетика нових феодалів.
Особливість феодала в тому, що він не робить нічого продуктивного. Він нічого не створює. Не займається інноваціями. "Шляхта не працює". Феодал просто використовує свій статус, закошмарюючи підпорядкованих селян і містян.
Інколи феодал може вдосконалювати те, що йому вдалося віджати під час попередніх набігів. Як Порошенко, Ахметов чи Коломойський. Але найзаповітніша мрія для багатьох українських феодалів - отримати у власність те, що може генерувати пасивний прибуток. Століття тому це була земля. Сьогодні - це нерухомість. Звідси - мери з десятками квартир, чи судді з прихватизованим житлом. Найбільш красномовний приклад - секретар РНБО Олександр Турчинов, родина стала власником шести тисяч квадратних метрів офісних площ в Києві.
В класичному феодалізмі вони б володіли цими статками особисто. Новий феодалізм навчив їх пристосовуватись і записувати численне майно на численних родичів, довірених осіб або ж просто обслугу.
Не дивно, що нинішні господарі життя і в побуті хочуть відчувати себе справжньою шляхтою. Саме звідси у них традиції роздачі орденів і аристократичних титулів. Звідси їх нестримний потяг до роскоші. Всі ці будинки у в стилі лицарських замків і дворянських маєтків. Кортежі та ескорти. Всі ці армії лакєїв і підлабузників. Реальних і віртуальних.
Не дивно, що українське суспільство вже неодноразово спробувало скинути з себе це нове феодальне ярмо. Про що докладніше в наступному пості незабаром.
(На фото - маєток родини Олексадра Турчинова, записаний на його 75-річну тещу. З розслідування Максим Опанасенко для проекту Слідство.Інфо).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 січ, 2019 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.