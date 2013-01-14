Додано: Сер 16 січ, 2019 11:37

Очень сложно с Вами общаться.Давайте прийдём на "левых примерах" к одному знаменателю или аксиоме(попробую образно как в аудитории)Давайте смотреть на всё "одними глазами" как пример разберём всеми много раз просмотренный советский киношедевр "Девчата":1. Я вижу прежде всего концентрационный лагерь в Сибири, куда вывезены украинцы - валить лес.Им как в сказке "про трёх поросят" обещают строить жильё из дерева, который они валят.Люди по сути полностью вырваны из жизни.Люди хорошие, как и везде. Многие из них так и закончили жизнь в ожидании "своего угла"2. "Румянцева" - для съёмок в этом фильме "соцреализма" она была вынуждена сделать аборт. Человек(женщина - соц.герой) остался бесплодным. Скажем честно на этом фоне её жизнь стала ... - скажем у неё появились "проблемы" и закончилась "человеческая жизнь".3. Это замечательный фильм в стиле- Практически никто не задумывается:- Что за этим стоит?Брошенные деревня, с разваливающимися курятниками по всей России - с доживающими свою старость совершенно без людских условий и цивилизации стариками - украинцами(!) - что интересно в эту "лужу" попадают даже острова Курильской гряды!Брошенные "Бомбассы" по истощению запасов, с городами-призраками по всему "Союзу".Опустевшие города и сёла в Украине - где до сих пор НЕТ ПРАВА у того, кто честно строит своё жильё, обрабатывает "свою землю", работает на заводе - создаёт новые технологии. Нет "концентрации капитала" - в виде систем городского транспортного хозяйства, метрополитенов, домов, трасс, ....До сих пор насильно навязывается обратный процесс.Особо с большой кровью он проходит там, где ещё живы гиганты промышленности.В Украине, как и в России НЕТ "Права" - по определению.При чём эти процессы не "хаотичны" - я Вам не зря приводил в пример историю судимости "Охрименко".Теперь добавляем геополитики - Украины нет!Внутренней политики - Украины НЕТ!Финансов - Украины НЕТ!Внутреннего рынка потребления - Украины НЕТ!(За каждой строкой - много томов информации - выставленной здесь)На фоне чего Воры выносят с Украины капитал, следом вынуждены бежать люди. Честно "Работать" - в Украине часто уже давно опасно для жизни.Это достигается - прошу Вас вспомнить крики и самоуверенность "Врадиевского насильника", что он "правоохранитель" - является активным бойцом бригады хунвейбинов - "загоняющих в стойло селян".В РФ на которую все кивают ситуация куда плачевнее, но там существует неограниченный природный ресурс. В конечном итоге это сыграет с РФ "злую шутку", для чего им и нужны сейчас постоянные войны по всему земному шару. Чем они сейчас и решают значительные вопросы геополитики.К примеру:"Тузла - 2003": сорваны переговоры с Бразилией по поводу восстановления проекта "Морской старт"- РФ его "похоронила"."Грузия -2008": отрезан путь бакинской нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды", скупка азербайджанского газа и строительство "Южного потока"."Украина - 2014": "Северный поток -2", капиталовложения Китая в "Шелковый путь через РФ".....................................................................................За 4 года в Украине на нижнем(базовом) уровне до сих пор нет перспектив восстановления. Что интересно, насильно они тушились, да же за грантовые деньги- это уже как участник Вам объясняю.Именно понимание этого и вызвало в своё время возмущение "Старика" - что "вокруг одни Враги!"