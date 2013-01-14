RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4179418041814182
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:20

Re: дива

  Первый написав:За 4 роки Порошенка не втік, а зібрався лише після виборів. Навіщо

Ахметов, например, тоже не втик. и другие олигархи
sal
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 25.03.16
Подякував: 533 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:22

  sal написав:
  Первый написав:За 4 роки Порошенка не втік, а зібрався лише після виборів. Навіщо

Ахметов, например, тоже не втик. и другие олигархи

хто ж от денех бегает? :shock:
19yuriy91
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 15.09.12
Подякував: 121 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:33

Re: зачем

Могли бы убежать с деньгами - убежали бы. Но заводы/пароходы, к их сожалению, здесь.
А были бы там... нет... там бы у них такие финты не прошли бы.
sal
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 25.03.16
Подякував: 533 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  sal написав:Могли бы убежать с деньгами - убежали бы. Но заводы/пароходы, к их сожалению, здесь.
А были бы там... нет... там бы у них такие финты не прошли бы.

Це тільки такі ідіоти, як Янукович, бігає. Інші, навіть якщо трохи посидять, знову йдуть в Президенти. :)
А хто може посадити Порошенко, навіть ватани придумати не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6544
З нами з: 01.08.15
Подякував: 820 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:43

Re: сядут все?

  lapay написав:А хто може посадити Порошенко, навіть

А это идея! хотя, он больной и старый...
sal
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 25.03.16
Подякував: 533 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:16

  Первый написав:Зи. А де варіант в Лугандон, на крайняк на Ватастан?

Если хотите обзор оттуда(прошу внимательно смотреть на даты!):
https://www.youtube.com/watch?v=5JrMLFqcblQ


Выдержка:
https://vesti-ukr.com/strana/303511-kto ... t-na-vojne
В реестре мы нашли судебное решение Лисичанского районного суда от 4 июля 2018 года. В документе полностью описана арестованная техника, которая работала на карьере, и объемы найденного там угля — 1700 кубометров. Но уже через несколько дней произошел интересный поворот. На следующем решении суда от 10 июля 2018 года по нелегальным карьерам появился рапорт оперуполномоченного, согласно которому, арестованный уголь и техника были перевезены в другое место. А после нового осмотра силовики не досчитались почти половины арестованного угля. Осталось только 800 кубометров. «То есть пропали вещдоки», — констатирует Шведов.


Это к старому(заявленному годами ранее), что Вы не усвоЯли: Именно житомерщина, Луцкая,... областя, с янтарём, Карпаты с деревом(лесом),.. - насильно "смотрящими" превращается в "Донбасс" - этакую лунную поверхность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6204
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4179418041814182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 84973
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5996
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.