Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://vesti-ukr.com/strana/303511-kto ... t-na-vojne В реестре мы нашли судебное решение Лисичанского районного суда от 4 июля 2018 года. В документе полностью описана арестованная техника, которая работала на карьере, и объемы найденного там угля — 1700 кубометров. Но уже через несколько дней произошел интересный поворот. На следующем решении суда от 10 июля 2018 года по нелегальным карьерам появился рапорт оперуполномоченного, согласно которому, арестованный уголь и техника были перевезены в другое место. А после нового осмотра силовики не досчитались почти половины арестованного угля. Осталось только 800 кубометров. «То есть пропали вещдоки», — констатирует Шведов.
Это к старому(заявленному годами ранее), что Вы не усвоЯли: Именно житомерщина, Луцкая,... областя, с янтарём, Карпаты с деревом(лесом),.. - насильно "смотрящими" превращается в "Донбасс" - этакую лунную поверхность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.