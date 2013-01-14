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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4180418141824183>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:20

Re: дива

  Первый написав:За 4 роки Порошенка не втік, а зібрався лише після виборів. Навіщо

Ахметов, например, тоже не втик. и другие олигархи
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:22

  sal написав:
  Первый написав:За 4 роки Порошенка не втік, а зібрався лише після виборів. Навіщо

Ахметов, например, тоже не втик. и другие олигархи

хто ж от денех бегает? :shock:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:33

Re: зачем

Могли бы убежать с деньгами - убежали бы. Но заводы/пароходы, к их сожалению, здесь.
А были бы там... нет... там бы у них такие финты не прошли бы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  sal написав:Могли бы убежать с деньгами - убежали бы. Но заводы/пароходы, к их сожалению, здесь.
А были бы там... нет... там бы у них такие финты не прошли бы.

Це тільки такі ідіоти, як Янукович, бігає. Інші, навіть якщо трохи посидять, знову йдуть в Президенти. :)
А хто може посадити Порошенко, навіть ватани придумати не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:43

Re: сядут все?

  lapay написав:А хто може посадити Порошенко, навіть

А это идея! хотя, он больной и старый...
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:16

  Первый написав:Зи. А де варіант в Лугандон, на крайняк на Ватастан?

Если хотите обзор оттуда(прошу внимательно смотреть на даты!):
https://www.youtube.com/watch?v=5JrMLFqcblQ


Выдержка:
https://vesti-ukr.com/strana/303511-kto ... t-na-vojne
В реестре мы нашли судебное решение Лисичанского районного суда от 4 июля 2018 года. В документе полностью описана арестованная техника, которая работала на карьере, и объемы найденного там угля — 1700 кубометров. Но уже через несколько дней произошел интересный поворот. На следующем решении суда от 10 июля 2018 года по нелегальным карьерам появился рапорт оперуполномоченного, согласно которому, арестованный уголь и техника были перевезены в другое место. А после нового осмотра силовики не досчитались почти половины арестованного угля. Осталось только 800 кубометров. «То есть пропали вещдоки», — констатирует Шведов.


Это к старому(заявленному годами ранее), что Вы не усвоЯли: Именно житомерщина, Луцкая,... областя, с янтарём, Карпаты с деревом(лесом),.. - насильно "смотрящими" превращается в "Донбасс" - этакую лунную поверхность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:38

Kudrjavuy
Из новостей в геополитике от союзничков:
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк
СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ 2019,
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7091637/
ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

"ЄС вважає, що довгострокове обмеження торгівлі Україною є порушенням ключових торговельних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які забороняють будь-які форми обмежень на експорт", - заявили 16 січня у Єврокомісії.

"Хоча ЄС рішуче підтримує законодавчі заходи, що вживаються державами для збереження лісів і боротьби з незаконними вирубками, ЄС неодноразово заявляв, що заборона експорту з України не може вважатися відповідним чи ефективним заходом для цієї мети, і неодноразово пропонував співпрацю в галузі збереження та управління лісами", - йдеться у заяві.

Интерес не просто к Земле, но и к Земле с лесом.
А Украина мало залесенная страна всего 17% территории покрыто лесом и то 50% засажено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:49

Не смотря на выставленные официальные цифры, ссылки, факты от Вас не получил ни одного поста по Сути!?

Пожалуйста прокомментируйте хотя бы размер заработных плат в
оккупированном Донецке - выставлено их покупательную способность в сравнении цен на продукты питания и коммуналку.
И ситуацию на подконтрольной территории в частности в городах Селидовского куста. - официальные свидетельства о размере заработных плат, времени вступления рабов в право их владением, размеры цен продуктов питания, коммунальные платежи, и пр.

Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 січ, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:02

На фоне дикого беспредела, десятков тысяч жертв, разрушенных городов, стёртых с лица земли оккупантами сёл, оккупированных 20% территории Украины, полной экономической разрухи, ........
- У "Лиц" ... украинского происхождения - "слуг народных" уже давно не осталось никаких проблем, как:
https://112.ua/obshchestvo/za-broshenny ... 77050.html
За брошенных животных предлагают сажать на три года
В Украине собираются усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Обидчикам братьев наших меньших грозит до восьми лет тюрьмы
00:05 16.01.2019
Кабинет министров Украины предлагает устранить несоответствия в законодательстве относительно защиты животных от жестокого обращения и ужесточить ответственность за это злодеяние. Как сообщает "Информационно-аналитический центр "ЛІГА", соответствующий законопроект №9453 зарегистрирован в Верховной Раде.

- Где ты Надя Савченко???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:40

Приятно слушать про небувале зростання економіки, небувалі перемоги......
А життя вичерпно дає інше, за 12 міліонів заробітчан (3- на постійній основі та 9 завжди у пошуку на непостійной основі)
Кожен день дає надію усім сусіднім країнам на приплив заробітчан:
В Україні зростає рівень безробіття
Автор Лобанова Єлизавета - 16:02, 16 Січ,
https://today.ua/v-ukrayini-zrostaye-riven-bezrobittya/
Рівень безробіття в Україні продовжує зростати. За грудень 2018 року без роботи в Україні офіційно залишилися 40 тисяч українців. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як зазначається, станом на початок 2019 року в Україні зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, серед них – 184 тис. жінок та 157 тис. чоловіків.

У грудні загальна кількість вакансій склала 58,4 тис. На одну посаду претендували шестеро осіб.

Як зазначалося, з 1 січня українці, виплати яким призначаються з урахуванням страхового стажу та зарплати, отримуватимуть 1630 гривень допомоги по безробіттю, а особам, яким призначаються виплати без урахування зарплати і страхового стажу, встановлено мінімальну суму виплат у розмірі 610 гривень.

Здається нема куди вже - на заводах нема кому працювать, вирізає Ворог їх на металобрухт, аж ... - це не дно, це "Дніще"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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