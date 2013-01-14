Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://vesti-ukr.com/strana/303511-kto ... t-na-vojne В реестре мы нашли судебное решение Лисичанского районного суда от 4 июля 2018 года. В документе полностью описана арестованная техника, которая работала на карьере, и объемы найденного там угля — 1700 кубометров. Но уже через несколько дней произошел интересный поворот. На следующем решении суда от 10 июля 2018 года по нелегальным карьерам появился рапорт оперуполномоченного, согласно которому, арестованный уголь и техника были перевезены в другое место. А после нового осмотра силовики не досчитались почти половины арестованного угля. Осталось только 800 кубометров. «То есть пропали вещдоки», — констатирует Шведов.
Это к старому(заявленному годами ранее), что Вы не усвоЯли: Именно житомерщина, Луцкая,... областя, с янтарём, Карпаты с деревом(лесом),.. - насильно "смотрящими" превращается в "Донбасс" - этакую лунную поверхность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Из новостей в геополитике от союзничков:
ЄС ініціював переговори з Україною щодо суперечки через ліс-кругляк СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ 2019, https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7091637/ ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини.
Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.
"ЄС вважає, що довгострокове обмеження торгівлі Україною є порушенням ключових торговельних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які забороняють будь-які форми обмежень на експорт", - заявили 16 січня у Єврокомісії.
"Хоча ЄС рішуче підтримує законодавчі заходи, що вживаються державами для збереження лісів і боротьби з незаконними вирубками, ЄС неодноразово заявляв, що заборона експорту з України не може вважатися відповідним чи ефективним заходом для цієї мети, і неодноразово пропонував співпрацю в галузі збереження та управління лісами", - йдеться у заяві.
Интерес не просто к Земле, но и к Земле с лесом. А Украина мало залесенная страна всего 17% территории покрыто лесом и то 50% засажено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не смотря на выставленные официальные цифры, ссылки, факты от Вас не получил ни одного поста по Сути!?
Пожалуйста прокомментируйте хотя бы размер заработных плат в оккупированном Донецке - выставлено их покупательную способность в сравнении цен на продукты питания и коммуналку. И ситуацию на подконтрольной территории в частности в городах Селидовского куста. - официальные свидетельства о размере заработных плат, времени вступления рабов в право их владением, размеры цен продуктов питания, коммунальные платежи, и пр.
Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 січ, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На фоне дикого беспредела, десятков тысяч жертв, разрушенных городов, стёртых с лица земли оккупантами сёл, оккупированных 20% территории Украины, полной экономической разрухи, ........ - У "Лиц" ... украинского происхождения - "слуг народных" уже давно не осталось никаких проблем, как:
https://112.ua/obshchestvo/za-broshenny ... 77050.html За брошенных животных предлагают сажать на три года В Украине собираются усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Обидчикам братьев наших меньших грозит до восьми лет тюрьмы 00:05 16.01.2019 Кабинет министров Украины предлагает устранить несоответствия в законодательстве относительно защиты животных от жестокого обращения и ужесточить ответственность за это злодеяние. Как сообщает "Информационно-аналитический центр "ЛІГА", соответствующий законопроект №9453 зарегистрирован в Верховной Раде.
- Где ты Надя Савченко???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Приятно слушать про небувале зростання економіки, небувалі перемоги...... А життя вичерпно дає інше, за 12 міліонів заробітчан (3- на постійній основі та 9 завжди у пошуку на непостійной основі) Кожен день дає надію усім сусіднім країнам на приплив заробітчан:
В Україні зростає рівень безробіття Автор Лобанова Єлизавета - 16:02, 16 Січ, https://today.ua/v-ukrayini-zrostaye-riven-bezrobittya/ Рівень безробіття в Україні продовжує зростати. За грудень 2018 року без роботи в Україні офіційно залишилися 40 тисяч українців. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Як зазначається, станом на початок 2019 року в Україні зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, серед них – 184 тис. жінок та 157 тис. чоловіків.
У грудні загальна кількість вакансій склала 58,4 тис. На одну посаду претендували шестеро осіб.
Як зазначалося, з 1 січня українці, виплати яким призначаються з урахуванням страхового стажу та зарплати, отримуватимуть 1630 гривень допомоги по безробіттю, а особам, яким призначаються виплати без урахування зарплати і страхового стажу, встановлено мінімальну суму виплат у розмірі 610 гривень.
Здається нема куди вже - на заводах нема кому працювать, вирізає Ворог їх на металобрухт, аж ... - це не дно, це "Дніще"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.