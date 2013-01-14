Додано: Сер 16 січ, 2019 15:49

Не смотря на выставленные официальные цифры, ссылки, факты от Вас не получил ни одного поста по Сути!?



Пожалуйста прокомментируйте хотя бы размер заработных плат в

оккупированном Донецке - выставлено их покупательную способность в сравнении цен на продукты питания и коммуналку.

И ситуацию на подконтрольной территории в частности в городах Селидовского куста. - официальные свидетельства о размере заработных плат, времени вступления рабов в право их владением, размеры цен продуктов питания, коммунальные платежи, и пр.



Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 січ, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.