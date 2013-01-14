разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:30
Дык и я о том же!
- Проблем нет, только назначали на ВСЁ, кроме основного- на отопление.
При чём там была мммааааленькая статейка - на усмотрение местных советов.
А как мы знаем местные советы.....(Місцеві ради) - "грошей нема - бо вже усьо вкрали".
- При чём эта ситуация официально крышевалась исполнительной властью(Судами ибо Зона прифронтовая)
- Проехали тема "Закрыта"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17
вперёд в европу !
На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Совок вернулся )
Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:01
Когда некая информация выходит за рамки вашего спотворенного мировосприятия, то вы тут же закрываете тему.
Субсидии работают по всей Украине. Но в вашей Украине субсидий нет. Может проясните, почему ? только без ненужных эмоций.
По теме безработицы
До октября месяца, безработица уменьшалась и только ноябрь-декабрь пошла в рост, но ведь как эмоционально звучит "безработица продолжила рост".
Но всё равно, на декабрь 2018 года безработных меньше, чем на январь 2018
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:02
бедная страна, которой управляют люди, декларирующие европейские ценности и клеймящими врага расею, а пользующиеся теми же методами внутри страны.
этим "наступателям на грабли" самим не противно от этого идиотизма, или желание удержаться во власти затмевает разум?
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