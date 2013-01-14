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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4181418241834184>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53

  Kudrjavuy написав:[

Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.


разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:30

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:[

Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.


разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем

:D
Дык и я о том же!
- Проблем нет, только назначали на ВСЁ, кроме основного- на отопление.
При чём там была мммааааленькая статейка - на усмотрение местных советов.
А как мы знаем местные советы.....(Місцеві ради) - "грошей нема - бо вже усьо вкрали".
- При чём эта ситуация официально крышевалась исполнительной властью(Судами ибо Зона прифронтовая)
- Проехали тема "Закрыта"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:17

вперёд в европу !

На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом

https://www.oporaua.org/novyny/46242-na ... 4n6wItfHi8
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:46

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

19yuriy91 написав:На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом

https://www.oporaua.org/novyny/46242-na ... 4n6wItfHi8


Совок вернулся )
Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:01

  Kudrjavuy написав:- Проехали тема "Закрыта"!

Когда некая информация выходит за рамки вашего спотворенного мировосприятия, то вы тут же закрываете тему.
Субсидии работают по всей Украине. Но в вашей Украине субсидий нет. Может проясните, почему ? только без ненужных эмоций.
По теме безработицы
Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році
До октября месяца, безработица уменьшалась и только ноябрь-декабрь пошла в рост, но ведь как эмоционально звучит "безработица продолжила рост".
Но всё равно, на декабрь 2018 года безработных меньше, чем на январь 2018
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:02

  freeze написав:
19yuriy91 написав:На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом

https://www.oporaua.org/novyny/46242-na ... 4n6wItfHi8


Совок вернулся )
Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)

бедная страна, которой управляют люди, декларирующие европейские ценности и клеймящими врага расею, а пользующиеся теми же методами внутри страны.
этим "наступателям на грабли" самим не противно от этого идиотизма, или желание удержаться во власти затмевает разум?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:58

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

История с нападением на офис закарпатских венгров доказывает, что напряженность в украинском обществе искусственно нагнетается людьми из других государств, которые при этом тесно связаны с Российской Федерацией. Москва, которая постоянно настаивает на том, что защищает кого-то в Украине, на самом деле пытается спровоцировать в нашей стране кровопролитие еще большего масштаба, сознательно совершает действия, которые могут привести к войне. При этом россияне, которые все время жалуются на разгул украинского национализма, сами же по факту и платят за совершение тех преступлений, которые потом приписываются националистам.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:28

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Порошенко vs Путин – что общего?

https://site.ua/volodimir.gavrish/10437 ... XD1CMCWQAA
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:42

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:[

Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.


разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем

факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:50

19yuriy91
Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую.
Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет.
И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет.
А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты.
Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет.
Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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