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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4181418241834184
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:52

  Тракторист написав:факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...

о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта :-)
Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть :-)
Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00

  pesikot написав:19yuriy91
Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую.
Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет.
И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет.
А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты.
Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет.
Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?

вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
19января регулярно, уже лет 8 окунался, но скорее всего - в этом пас. :oops:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:08

  19yuriy91 написав:вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.

Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:16

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.

Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.

не вижу в профиле "модератор", или ты, типа, дружинник? :D
не силён в религиозных терминах - хочу в прорубь окунаюсь, хочу разговляюсь.
тебе то шо7 :D
19yuriy91
 
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