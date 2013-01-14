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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:52
Тракторист написав:
факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...
о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта
Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть
Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00
pesikot написав:19yuriy91
Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую.
Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет.
И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет.
А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты.
Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет.
Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?
вопросы ко мне ??????
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
19января регулярно, уже лет 8 окунался, но скорее всего - в этом пас.
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19yuriy91
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:08
19yuriy91 написав:
вопросы ко мне ??????
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:16
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
вопросы ко мне ??????
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.
не вижу в профиле "модератор", или ты, типа, дружинник?
не силён в религиозных терминах - хочу в прорубь окунаюсь, хочу разговляюсь.
тебе то шо7
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19yuriy91
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