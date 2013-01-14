о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта
Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть
Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:52
о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта
Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть
Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00
вопросы ко мне ??????
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
19января регулярно, уже лет 8 окунался, но скорее всего - в этом пас.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:08
Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:16
не вижу в профиле "модератор", или ты, типа, дружинник?
не силён в религиозных терминах - хочу в прорубь окунаюсь, хочу разговляюсь.
тебе то шо7
Додано: Чет 17 січ, 2019 06:49
Я в іншій області нещодавно був на зустрічі з президентом. Також було певні організаційні напруги, які не подобались багатьом. Челядь "перебдила". Бажаючих, насправді, було значно більше ніж можливість всіх вмістити. Причому далеко не всі бажаючі були симпатиками президента.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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