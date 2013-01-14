Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...
о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot написав:19yuriy91 Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую. Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет. И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет. А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты. Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет. Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?
вопросы ко мне ?????? пиши это на фэйсбук и блогеру..... а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов. 19января регулярно, уже лет 8 окунался, но скорее всего - в этом пас.
Совок вернулся ) Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)
Я в іншій області нещодавно був на зустрічі з президентом. Також було певні організаційні напруги, які не подобались багатьом. Челядь "перебдила". Бажаючих, насправді, було значно більше ніж можливість всіх вмістити. Причому далеко не всі бажаючі були симпатиками президента.
Совок вернулся ) Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)
Я в іншій області нещодавно був на зустрічі з президентом. Також було певні організаційні напруги, які не подобались багатьом. Челядь "перебдила". Бажаючих, насправді, було значно більше ніж можливість всіх вмістити. Причому далеко не всі бажаючі були симпатиками президента.
Челядь "перебдила" выборная, или назначенная. скорее всего - назначенная. тада обратно ж вопрос к кадровой политике - ставить по принципу личной суперлояльности. и обратно удивительное сходство.
Ой+ Челядь *перебдиваэ* всегда в сторону, которая понравится, устроит, удовлетворит. В данном случае - к свозу людей.
Что-то мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок. Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит. Беня скорее всего лишь желает немножко расширить своё влияние и всё.
Что-то не видятся конкуренты... Кроме рейтингов непонятно каких.
Не удивлюсь, если будет (конечно не однотуровая)), но вполне уверенная победа во втором.