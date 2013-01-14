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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4181418241834184
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:52

  Тракторист написав:факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...

о! как! То есть, субсидий типа нет. Но они есть, если размер субсидий устроит субсиданта :-)
Получаете меньше условной 1000 грн субсидий - то субсидии нет. Если выше - то есть :-)
Эмоции одни, эмоции. Фактов - ноль
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00

  pesikot написав:19yuriy91
Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую.
Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет.
И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет.
А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты.
Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет.
Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?

вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.
19января регулярно, уже лет 8 окунался, но скорее всего - в этом пас. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:08

  19yuriy91 написав:вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.

Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:16

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:вопросы ко мне ?????? :D
пиши это на фэйсбук и блогеру.....
а то шо Украина не расея это понятно и без порохоботов.

Конечно к вам, вы же этот мусор сюда притащили.
Вы и убирайте за собой
И при чём тут ныряние в прорубь ? я вас о причастии спрашивал.

не вижу в профиле "модератор", или ты, типа, дружинник? :D
не силён в религиозных терминах - хочу в прорубь окунаюсь, хочу разговляюсь.
тебе то шо7 :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 06:49

  freeze написав:
19yuriy91 написав:На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом
https://www.oporaua.org/novyny/46242-na ... 4n6wItfHi8

Совок вернулся )
Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)


Я в іншій області нещодавно був на зустрічі з президентом. Також було певні організаційні напруги, які не подобались багатьом. Челядь "перебдила". Бажаючих, насправді, було значно більше ніж можливість всіх вмістити. Причому далеко не всі бажаючі були симпатиками президента.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:22

  Ой+ написав:
  freeze написав:
19yuriy91 написав:На Волині людей звозили автобусами на зустріч з президентом
https://www.oporaua.org/novyny/46242-na ... 4n6wItfHi8

Совок вернулся )
Разнарядки по районам на своз лояльных персонажей согласно утвержденного количественного списка. Бедные бюджетники)


Я в іншій області нещодавно був на зустрічі з президентом. Також було певні організаційні напруги, які не подобались багатьом. Челядь "перебдила". Бажаючих, насправді, було значно більше ніж можливість всіх вмістити. Причому далеко не всі бажаючі були симпатиками президента.


Челядь "перебдила" выборная, или назначенная.
скорее всего - назначенная. тада обратно ж вопрос к кадровой политике - ставить по принципу личной суперлояльности.
и обратно удивительное сходство.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:04

Ой+
Челядь *перебдиваэ* всегда в сторону, которая понравится, устроит, удовлетворит.
В данном случае - к свозу людей.

Что-то мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок.
Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит.
Беня скорее всего лишь желает немножко расширить своё влияние и всё.

Что-то не видятся конкуренты...
Кроме рейтингов непонятно каких.

Не удивлюсь, если будет (конечно не однотуровая)), но вполне уверенная победа во втором.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:10

Re: безисходность

  detroytred написав:мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок.
Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит.

Значит, большинство все устраивает. второй срок - в благодарность
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:36

  sal написав:
  detroytred написав:мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок.
Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит.

Значит, большинство все устраивает. второй срок - в благодарность


Благодарные пенсионеры, воодушевленные Томосом )))

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater

Уже было ))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:53

Re: и не говорите

  freeze написав:пенсионеры, воодушевленные Томо

Пенсионеры в церковных делах разборчивы и последовательны. Им не указ ни партии ни блоки, когда, куда и зачем ходить. аминь (с)
sal
 
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