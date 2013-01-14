pesikot написав:

Настолько примитивно, что даже комментировать лень. Но лениво прокомментирую.Здесь вы и вам подобные задвигаете, что у Порошенко нет рейтингов и проиграет.И тут же пишите, что он всё скупит и выиграет.А уж про цензуру и молчали бы. Вы тут пишите и вас не сажают за посты.Фильтры интернета ? одноклассники заблокировали, но через VPN ходи куда хочешь. А Россия недавно безуспешно пыталась Телеграм заблокировать. А теперь в России захотели 20 ярдов рублей на блокировку Телеграмма. В Украине такое есть ? нет.Ну про скрепы, понимаю, вам Томос так поперёк горла. Но когда вы последний раз причащались ?