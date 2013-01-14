Новый глава ОБСЕ шокирован условиями жизни людей вдоль линии соприкосновения17.01.2019 17:05.Глава ОБСЕ, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак шокирован условиями жизни людей на линии разграничения на Донбассе. Такие выводы он сделал после визита на Донбасс, - сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.По словам нового главы организации, он шокирован условиями жизни людей вдоль линии соприкосновения в Донбассе, и призывает обе стороны приложить больше усилий для мирного политического урегулирования конфликта."Кризис в Украине и вокруг (государства) является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу всю важность работы, которую выполняет ОБСЕ, и то, что еще предстоит сделать", - цитирует главу организации пресс-служба ОБСЕ.По мнению Лайчака, организации стоит активизировать усилия для улучшения условий жизни мирных жителей в зоне боевых действий."Для пострадавших данный конфликт диктует условия их повседневной жизни. Прямой или прошедший поблизости артобстрел стал повседневной реальностью. Мы должны работать лучше и предлагать инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - добавляет он.Глава ОБСЕ также отметил важность работы Специальной мониторинговой миссии (СММ), наблюдатели которой "способствуют предотвращению дальнейшей эскалации". Он назвал длительное и устойчивое перемирие в Донбассе ключевым условием дальнейших продуктивных переговоров об урегулировании конфликта в Трехсторонней контактной группе в Минске и "нормандском формате".Мирослав Лайчак возглавил ОБСЕ 1 января 2019 года. В конце ноября прошлого года Лайчак подал в отставку с поста главы МИД Словакии.