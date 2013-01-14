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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4182418341844185
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:34

sal
С каких это пор единственной причиной удержания власти является - большинство всё устраивает?

Причин ещё может быть масса: от апатии, потери надежды в возможность изменений и до выбора иных решений (помощи не от власти, а от родственников, адвентистов 7-го дня)) и т.д., выезда за рубеж).

Большинство всё устраивает, как вывод из результата - это манипуляционная легитимизация власти.
Сами можете вспомнить, кто пользовался этим приемом...
Практически все победившие ... якобы от имени большинства))

Выборы хоть и лучшее из возможных достижений, но уж никак нельзя их возводить в абсолют.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:37

Никто не слышал: Гордон грозился, что до 20 янв. объявится кандидат, который якобы кардинально переформатирует всю предвыборную верхушку?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:44

  detroytred написав:Никто не слышал: Гордон грозился, что до 20 янв. объявится кандидат, который якобы кардинально переформатирует всю предвыборную верхушку?


Гордон имел в виду Смешко. Человек тот порядочный и умный, но то что он кардинально переформатирует, то Гордона занесло )))
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:49

  detroytred написав:Челядь *перебдиваэ* всегда в сторону, которая понравится, устроит, удовлетворит.


Что-то мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок.
Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит.
Беня скорее всего лишь желает немножко расширить своё влияние и всё.

Что-то не видятся конкуренты...
Кроме рейтингов непонятно каких.

Не удивлюсь, если будет (конечно не однотуровая)), но вполне уверенная победа во втором.

рассказывал товарищ.
в райцентре киев.обл. в здании райадминистрации, главу которой назначил петро, выделили место под предвыборный штаб воны.
скорее, это не единичный случай.

хорошая Челядь у двух кандидатов сосёт. :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:00

feeze
Спасибо. Не знал.
Это уж точно - занесло, так занесло.

Юрий91
Можно пофантазировать - может ПАП и ЮВТ, как в Штатах, поделят относительно пополам, вытеснив на свалку всю остальную братию?
А там глядишь вместо именных этих партий какую-то)) идеологию присобачат...
Шоколодную и косатую.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:02

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:[

Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.


разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем

факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...

Вы близки к истине.
Волков прописал схему под инстанции которых нет, а Законы предварительно отменили.
И того: "Субсидия" вроде как и есть при чём круглогодичная - Но она не имеет ничего общего с целью её создания как таковой.
А для местных Рад повесили статью "За нецелевое использование средств"
И того в отопительный сезон размер "субсидии" - 80 грн Хотя официально Признанно - 2600грн. В Летний период - 100грн.
Там прописанно Волковым прикол: что бы её получить необходимо оплатить услуг по выдаче справок с абонента на сумму порядка 12т.грн - каждые пол года.
- Это называется коррупционная составляющая Любого "Закона"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:45

  Kudrjavuy написав:На фоне дикого беспредела, десятков тысяч жертв, разрушенных городов, стёртых с лица земли оккупантами сёл, оккупированных 20% территории Украины, полной экономической разрухи, ........
- У "Лиц" ... украинского происхождения - "слуг народных" уже давно не осталось никаких проблем, как:
https://112.ua/obshchestvo/za-broshenny ... 77050.html
За брошенных животных предлагают сажать на три года
В Украине собираются усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Обидчикам братьев наших меньших грозит до восьми лет тюрьмы
00:05 16.01.2019
Кабинет министров Украины предлагает устранить несоответствия в законодательстве относительно защиты животных от жестокого обращения и ужесточить ответственность за это злодеяние. Как сообщает "Информационно-аналитический центр "ЛІГА", соответствующий законопроект №9453 зарегистрирован в Верховной Раде.

- Где ты Надя Савченко???

http://www.ostro.org/general/society/news/561708/
Новый глава ОБСЕ шокирован условиями жизни людей вдоль линии соприкосновения

17.01.2019 17:05.

Глава ОБСЕ, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак шокирован условиями жизни людей на линии разграничения на Донбассе. Такие выводы он сделал после визита на Донбасс, - сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

По словам нового главы организации, он шокирован условиями жизни людей вдоль линии соприкосновения в Донбассе, и призывает обе стороны приложить больше усилий для мирного политического урегулирования конфликта.

"Кризис в Украине и вокруг (государства) является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу всю важность работы, которую выполняет ОБСЕ, и то, что еще предстоит сделать", - цитирует главу организации пресс-служба ОБСЕ.

По мнению Лайчака, организации стоит активизировать усилия для улучшения условий жизни мирных жителей в зоне боевых действий.

"Для пострадавших данный конфликт диктует условия их повседневной жизни. Прямой или прошедший поблизости артобстрел стал повседневной реальностью. Мы должны работать лучше и предлагать инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - добавляет он.

Глава ОБСЕ также отметил важность работы Специальной мониторинговой миссии (СММ), наблюдатели которой "способствуют предотвращению дальнейшей эскалации". Он назвал длительное и устойчивое перемирие в Донбассе ключевым условием дальнейших продуктивных переговоров об урегулировании конфликта в Трехсторонней контактной группе в Минске и "нормандском формате".

Мирослав Лайчак возглавил ОБСЕ 1 января 2019 года. В конце ноября прошлого года Лайчак подал в отставку с поста главы МИД Словакии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08

«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії

https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M
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