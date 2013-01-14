Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sal С каких это пор единственной причиной удержания власти является - большинство всё устраивает?
Причин ещё может быть масса: от апатии, потери надежды в возможность изменений и до выбора иных решений (помощи не от власти, а от родственников, адвентистов 7-го дня)) и т.д., выезда за рубеж).
Большинство всё устраивает, как вывод из результата - это манипуляционная легитимизация власти. Сами можете вспомнить, кто пользовался этим приемом... Практически все победившие ... якобы от имени большинства))
Выборы хоть и лучшее из возможных достижений, но уж никак нельзя их возводить в абсолют.
detroytred написав:Челядь *перебдиваэ* всегда в сторону, которая понравится, устроит, удовлетворит.
Что-то мне сдаётся, вполне вероятно, что будет ПАП и на второй срок. Как пример, Кернес почти открыто поддерживает. Неслабая поддержка ринатовской стороны. Удар поддержит. Беня скорее всего лишь желает немножко расширить своё влияние и всё.
Что-то не видятся конкуренты... Кроме рейтингов непонятно каких.
Не удивлюсь, если будет (конечно не однотуровая)), но вполне уверенная победа во втором.
рассказывал товарищ. в райцентре киев.обл. в здании райадминистрации, главу которой назначил петро, выделили место под предвыборный штаб воны. скорее, это не единичный случай.
feeze Спасибо. Не знал. Это уж точно - занесло, так занесло.
Юрий91 Можно пофантазировать - может ПАП и ЮВТ, как в Штатах, поделят относительно пополам, вытеснив на свалку всю остальную братию? А там глядишь вместо именных этих партий какую-то)) идеологию присобачат... Шоколодную и косатую.
Оставлю сразу оговорку: "субсидия" - это коррупционный лохотрон для Киева и области - поэтому это слово даже не приплетать.
разговаривал с челом из Константиновки год назад - субсидии назначались без проблем
факт назначения субсидий не показателен. значительно более интересен её размер...
Вы близки к истине. Волков прописал схему под инстанции которых нет, а Законы предварительно отменили. И того: "Субсидия" вроде как и есть при чём круглогодичная - Но она не имеет ничего общего с целью её создания как таковой. А для местных Рад повесили статью "За нецелевое использование средств" И того в отопительный сезон размер "субсидии" - 80 грн Хотя официально Признанно - 2600грн. В Летний период - 100грн. Там прописанно Волковым прикол: что бы её получить необходимо оплатить услуг по выдаче справок с абонента на сумму порядка 12т.грн - каждые пол года. - Это называется коррупционная составляющая Любого "Закона"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:На фоне дикого беспредела, десятков тысяч жертв, разрушенных городов, стёртых с лица земли оккупантами сёл, оккупированных 20% территории Украины, полной экономической разрухи, ........ - У "Лиц" ... украинского происхождения - "слуг народных" уже давно не осталось никаких проблем, как:
https://112.ua/obshchestvo/za-broshenny ... 77050.html За брошенных животных предлагают сажать на три года В Украине собираются усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Обидчикам братьев наших меньших грозит до восьми лет тюрьмы 00:05 16.01.2019 Кабинет министров Украины предлагает устранить несоответствия в законодательстве относительно защиты животных от жестокого обращения и ужесточить ответственность за это злодеяние. Как сообщает "Информационно-аналитический центр "ЛІГА", соответствующий законопроект №9453 зарегистрирован в Верховной Раде.
Глава ОБСЕ, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак шокирован условиями жизни людей на линии разграничения на Донбассе. Такие выводы он сделал после визита на Донбасс, - сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
По словам нового главы организации, он шокирован условиями жизни людей вдоль линии соприкосновения в Донбассе, и призывает обе стороны приложить больше усилий для мирного политического урегулирования конфликта.
"Кризис в Украине и вокруг (государства) является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу всю важность работы, которую выполняет ОБСЕ, и то, что еще предстоит сделать", - цитирует главу организации пресс-служба ОБСЕ.
По мнению Лайчака, организации стоит активизировать усилия для улучшения условий жизни мирных жителей в зоне боевых действий.
"Для пострадавших данный конфликт диктует условия их повседневной жизни. Прямой или прошедший поблизости артобстрел стал повседневной реальностью. Мы должны работать лучше и предлагать инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - добавляет он.
Глава ОБСЕ также отметил важность работы Специальной мониторинговой миссии (СММ), наблюдатели которой "способствуют предотвращению дальнейшей эскалации". Он назвал длительное и устойчивое перемирие в Донбассе ключевым условием дальнейших продуктивных переговоров об урегулировании конфликта в Трехсторонней контактной группе в Минске и "нормандском формате".
Мирослав Лайчак возглавил ОБСЕ 1 января 2019 года. В конце ноября прошлого года Лайчак подал в отставку с поста главы МИД Словакии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.