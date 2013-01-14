Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В продолжении о конкретики на примере "Селидовугля". Говорите углекопы городами голодают? Работа им не по душе? Работать не хотят! Им мало того, что работают на восстановление Украины - деньги подавай? - деньги нужнее хозяевам! Смотрите, как сочно откармливается их "слуги":
Суд защитил Насалика: НАБУ не будет расследовать незаконное обогащение министра Українські Новини https://hvylya.net/news/digest/sud-zash ... istra.html Суд защитил Насалика: НАБУ не будет расследовать незаконное обогащение министра Соломенский районный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и растраты государственных средств министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
18 декабря 2018 года в суд с жалобой на действия НАБУ обратился заявитель.
Он сообщил, что детективы отказались открыть уголовное производство по факту совершения Насаликом ряда уголовных производств, в частности относительно возможного незаконного обогащения министра, растраты госсредств, злоупотребления властью или служебным положением и незаконных действий с арестованным имуществом.
Заявитель просил НАБУ начать расследование в отношении Насалика по ст. 191, 364, 368-2, 369-2, 388, 382 Уголовного кодекса.
При этом, 27 декабря судья Букина отказала ему в удовлетворении жалобы.
Решение суда является окончательным и не может быть обжаловано.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Украина вошла в десятку стран, в которых в течение ближайших пяти лет численность долларовых миллионеров будет расти быстрее всего. Об этом говорится в отчете High Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.
Эксперты Wealth-X считают, что в течение ближайших пяти лет численность людей с состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW) особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).
В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNW вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNW в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае – только на 9,8%.
Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).
"Топ-10 стран с наиболее быстро растущей численностью HNW представляет собой разношерстную группу. Появление некоторых небогатых стран, где численность HNW низка, ожидаемо, если учесть темпы роста (их экономик, – ред.), но Польша и Кения – это сюрприз", – отмечается в отчете.
"Цензор" из этических соображений заменил слово "выросло" на "будущему росту". Не конкретизируя "за чей счёт?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Говорите, Филатов был в шоке от понимания того, что капусту солят в мусорных баках? -? К нему просто не пришло понимание, где он живёт - ибо он не касается процесса производства того, что потребляет:
Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку https://agropolit.com/news/11050-deputa ... vu-bezpeku Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку Парламент провалив один із аграрних євроінтеграційних законопроектів – №4611 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами». Про це повідомляє кореспондент AgroPolit.com із Ради. У залі було лише 165 голосів, тоді як щонайменше потрібно 226.
Нагадаємо, що документ зближує європейське та українське законодавство у сфері безпечності харчових продуктів і входить до пакета євроінтеграційних законів. Більше про аграрні законопроекти читайте у розділі Законодавство на AgroPolit.com.
Він запроваджує правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами.
Його головні новації:
Встановлює загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, зокрема активних та інтелектуальних предметів та матеріалів; Cтворює Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, котрі можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, і визначає процедуру включення та виключення речовин із такого списку; Визначає вимоги до маркування предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами. Водночас положення відхиленого законопроекту не стосуються предметів і матеріалів, котрі постачаються як антикваріат; захисних матеріалів або оболонок, зокрема матеріалів, які покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатися разом із ним; стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання; нехарчової продукції.
Я отмечу не "мусорных баков", а интилектуалльных предметов и материалов!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.