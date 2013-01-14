16.01.19 20:22 Украина вошла в топ-10 стран по будущему росту количества долларовых миллионеровУкраина вошла в десятку стран, в которых в течение ближайших пяти лет численность долларовых миллионеров будет расти быстрее всего.Об этом говорится в отчете High Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.Эксперты Wealth-X считают, что в течение ближайших пяти лет численность людей с состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW) особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNW вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNW в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае – только на 9,8%.Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%)."Топ-10 стран с наиболее быстро растущей численностью HNW представляет собой разношерстную группу. Появление некоторых небогатых стран, где численность HNW низка, ожидаемо, если учесть темпы роста (их экономик, – ред.), но Польша и Кения – это сюрприз", – отмечается в отчете.