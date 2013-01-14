RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4183418441854186
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:25

В продолжении о конкретики на примере "Селидовугля".
Говорите углекопы городами голодают? Работа им не по душе? Работать не хотят! Им мало того, что работают на восстановление Украины - деньги подавай? - деньги нужнее хозяевам!
Смотрите, как сочно откармливается их "слуги":
Суд защитил Насалика: НАБУ не будет расследовать незаконное обогащение министра
Українські Новини
https://hvylya.net/news/digest/sud-zash ... istra.html
Суд защитил Насалика: НАБУ не будет расследовать незаконное обогащение министра
Соломенский районный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и растраты государственных средств министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

18 декабря 2018 года в суд с жалобой на действия НАБУ обратился заявитель.

Он сообщил, что детективы отказались открыть уголовное производство по факту совершения Насаликом ряда уголовных производств, в частности относительно возможного незаконного обогащения министра, растраты госсредств, злоупотребления властью или служебным положением и незаконных действий с арестованным имуществом.

Заявитель просил НАБУ начать расследование в отношении Насалика по ст. 191, 364, 368-2, 369-2, 388, 382 Уголовного кодекса.

При этом, 27 декабря судья Букина отказала ему в удовлетворении жалобы.

Решение суда является окончательным и не может быть обжаловано.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:33

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

К предыдущему посту для понимания сути ситуации:
16.01.19 20:22 Украина вошла в топ-10 стран по будущему росту количества долларовых миллионеров
https://biz.censor.net.ua/news/3106795/ ... illionerov

Украина вошла в десятку стран, в которых в течение ближайших пяти лет численность долларовых миллионеров будет расти быстрее всего.
Об этом говорится в отчете High Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Эксперты Wealth-X считают, что в течение ближайших пяти лет численность людей с состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW) особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).

В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNW вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNW в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае – только на 9,8%.

Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNW 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

"Топ-10 стран с наиболее быстро растущей численностью HNW представляет собой разношерстную группу. Появление некоторых небогатых стран, где численность HNW низка, ожидаемо, если учесть темпы роста (их экономик, – ред.), но Польша и Кения – это сюрприз", – отмечается в отчете.

"Цензор" из этических соображений заменил слово "выросло" на "будущему росту".
Не конкретизируя "за чей счёт?" :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 08:59

Говорите, Филатов был в шоке от понимания того, что капусту солят в мусорных баках?
-?
К нему просто не пришло понимание, где он живёт - ибо он не касается процесса производства того, что потребляет:
Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку
https://agropolit.com/news/11050-deputa ... vu-bezpeku
Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку
Парламент провалив один із аграрних євроінтеграційних законопроектів – №4611 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами». Про це повідомляє кореспондент AgroPolit.com із Ради. У залі було лише 165 голосів, тоді як щонайменше потрібно 226.

Нагадаємо, що документ зближує європейське та українське законодавство у сфері безпечності харчових продуктів і входить до пакета євроінтеграційних законів. Більше про аграрні законопроекти читайте у розділі Законодавство на AgroPolit.com.

Він запроваджує правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами.

Його головні новації:

Встановлює загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, зокрема активних та інтелектуальних предметів та матеріалів;
Cтворює Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, котрі можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, і визначає процедуру включення та виключення речовин із такого списку;
Визначає вимоги до маркування предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами.
Водночас положення відхиленого законопроекту не стосуються предметів і матеріалів, котрі постачаються як антикваріат; захисних матеріалів або оболонок, зокрема матеріалів, які покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатися разом із ним; стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання; нехарчової продукції.

Я отмечу не "мусорных баков", а интилектуалльных предметов и материалов!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6218
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4183418441854186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 85218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6034
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.