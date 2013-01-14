Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпекуДепутати провалили голосування за законопроект про харчову безпекуПарламент провалив один із аграрних євроінтеграційних законопроектів – №4611 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами». Про це повідомляє кореспондент AgroPolit.com із Ради. У залі було лише 165 голосів, тоді як щонайменше потрібно 226.Нагадаємо, що документ зближує європейське та українське законодавство у сфері безпечності харчових продуктів і входить до пакета євроінтеграційних законів. Більше про аграрні законопроекти читайте у розділі Законодавство на AgroPolit.com.Він запроваджує правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами.Його головні новації:Встановлює загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, зокрема активних та інтелектуальних предметів та матеріалів;Cтворює Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, котрі можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, і визначає процедуру включення та виключення речовин із такого списку;Визначає вимоги до маркування предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами.Водночас положення відхиленого законопроекту не стосуються предметів і матеріалів, котрі постачаються як антикваріат; захисних матеріалів або оболонок, зокрема матеріалів, які покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатися разом із ним; стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання; нехарчової продукції.