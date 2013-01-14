Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Говорите, Филатов был в шоке от понимания того, что капусту солят в мусорных баках? -? К нему просто не пришло понимание, где он живёт - ибо он не касается процесса производства того, что потребляет:
Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку https://agropolit.com/news/11050-deputa ... vu-bezpeku Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку Парламент провалив один із аграрних євроінтеграційних законопроектів – №4611 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами». Про це повідомляє кореспондент AgroPolit.com із Ради. У залі було лише 165 голосів, тоді як щонайменше потрібно 226.
Нагадаємо, що документ зближує європейське та українське законодавство у сфері безпечності харчових продуктів і входить до пакета євроінтеграційних законів. Більше про аграрні законопроекти читайте у розділі Законодавство на AgroPolit.com.
Він запроваджує правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами.
Його головні новації:
Встановлює загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, зокрема активних та інтелектуальних предметів та матеріалів; Cтворює Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, котрі можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, і визначає процедуру включення та виключення речовин із такого списку; Визначає вимоги до маркування предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами. Водночас положення відхиленого законопроекту не стосуються предметів і матеріалів, котрі постачаються як антикваріат; захисних матеріалів або оболонок, зокрема матеріалів, які покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатися разом із ним; стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання; нехарчової продукції.
Я отмечу не "мусорных баков", а интилектуалльных предметов и материалов!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Говорите, Филатов был в шоке от понимания того, что капусту солят в мусорных баках? -? К нему просто не пришло понимание, где он живёт - ибо он не касается процесса производства того, что потребляет:
Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку https://agropolit.com/news/11050-deputa ... vu-bezpeku Депутати провалили голосування за законопроект про харчову безпеку Парламент провалив один із аграрних євроінтеграційних законопроектів – №4611 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами». Про це повідомляє кореспондент AgroPolit.com із Ради. У залі було лише 165 голосів, тоді як щонайменше потрібно 226.
Нагадаємо, що документ зближує європейське та українське законодавство у сфері безпечності харчових продуктів і входить до пакета євроінтеграційних законів. Більше про аграрні законопроекти читайте у розділі Законодавство на AgroPolit.com.
Він запроваджує правові та організаційні засади обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами.
Його головні новації:
Встановлює загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, зокрема активних та інтелектуальних предметів та матеріалів; Cтворює Державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, Державний реєстр речовин, котрі можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів, і визначає процедуру включення та виключення речовин із такого списку; Визначає вимоги до маркування предметів та матеріалів, які контактують із харчовими продуктами. Водночас положення відхиленого законопроекту не стосуються предметів і матеріалів, котрі постачаються як антикваріат; захисних матеріалів або оболонок, зокрема матеріалів, які покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатися разом із ним; стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання; нехарчової продукції.
Я отмечу не "мусорных баков", а интилектуалльных предметов и материалов!
неужели не понятно, шо "соление" - ВТОРИЧНО. главный акцент, шо СКОМУНИЗДИЛИ баки, а их использование их дело третье.
19yuriy91 написав:неужели не понятно, шо "соление" - ВТОРИЧНО. главный акцент, шо СКОМУНИЗДИЛИ баки, а их использование их дело третье.
1. с Моей стороны - злой сарказм " " со ссылкой на "законодательные инициативы" от "слуг народа" 2. Со стороны Филатова - ШОК. При чём "шок" во всех отношениях.(что присуще нормальному человеку, далёкому от нашей реальности)
О чём и я Вам всем(хоть меня и банят): В нашей жизни существует такое количество "сторон" ... - и в то же время нельзя игнорировать их факт существования. Но всегда нужно выделять опасные моменты. Которые законодательно подкладывают под нашу жизнь. При чём под самыми благими предлогами.(создают коррупционную кормушку)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
19yuriy91 написав:неужели не понятно, шо "соление" - ВТОРИЧНО. главный акцент, шо СКОМУНИЗДИЛИ баки, а их использование их дело третье.
1. с Моей стороны - злой сарказм " " со ссылкой на "законодательные инициативы" от "слуг народа" 2. Со стороны Филатова - ШОК. При чём "шок" во всех отношениях.(что присуще нормальному человеку, далёкому от нашей реальности)
О чём и я Вам всем(хоть меня и банят): В нашей жизни существует такое количество "сторон" ... - и в то же время нельзя игнорировать их факт существования. Но всегда нужно выделять опасные моменты. Которые законодательно подкладывают под нашу жизнь. При чём под самыми благими предлогами.(создают коррупционную кормушку)
Интересно, какова была бы реакция, если бы пан чиновник узнал, что в сельских районах Китая до сих пор для засолки овощей используются ...те же чаны, в которые вся члены семьи ходят в туалет (после помывки, конечно).
Волгарь написав:Интересно, какова была бы реакция, если бы пан чиновник узнал, что в сельских районах Китая до сих пор для засолки овощей используются ...те же чаны, в которые вся члены семьи ходят в туалет (после помывки, конечно).
Это зависит от "культуры народа". И в то же время лично я могу Вас заверить, что в РФ "капусту квасят..." - куда "в прикольных условиях" - и ничего, "голод-не тётка" - ел. (хотя об этом особо не распространяюсь) Не в единичных - а массовых, системных заготовках, для тысяч людей. В Украине так силос, для скота заготавливают на зиму.
При чём вкусная, хрустящая, ... а здесь в стерильных условиях, и... - такая уже не получается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Интересно, какова была бы реакция, если бы пан чиновник узнал, что в сельских районах Китая до сих пор для засолки овощей используются ...те же чаны, в которые вся члены семьи ходят в туалет (после помывки, конечно).
Это зависит от "культуры народа". И в то же время лично я могу Вас заверить, что в РФ "капусту квасят..." - куда "в прикольных условиях" - и ничего, "голод-не тётка" - ел. (хотя об этом особо не распространяюсь) Не в единичных - а массовых, системных заготовках, для тысяч людей. В Украине так силос, для скота заготавливают на зиму.
При чём вкусная, хрустящая, ... а здесь в стерильных условиях, и... - такая уже не получается.
Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.
Волгарь написав:Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.
Мы с Вами разговариваем на одном языке, но - я Вас на 100% понимаю, Вы же на 100% не представляете о чём рассказываете украинцу. К сожалению между нами уже стоит время, и разница в процессах в странах. Одним словом: В Украине уже ВСЯ ТОРГОВЛЯ - "базарная" Для РФ - это не реально, по причине наличия таких как Норильск, Магадан, .... Да просто тот же Е-бург - имеет 2 хозяев торговли и ни одного рынка.(в моём понимании) Как раз это критично навязывается в зоне оккупации(Крыму и Донбассе), что неизбежно приведёт к системным проблемам с продуктами питания. Малограмотные - продвигатели "гнуссного мира" сожрут остатки и вновь вернуться к предложенной Вами модели хозяйствования.(как я уже сказал голод не тётка, жрать с лопаты будут - а для нас, это уже вроде бы как и дико)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.