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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4184418541864187
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:21

  19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA

:mrgreen:
Возвращаемся к официальному брифингу пана Охрименко.
- "Коррупция есть основа государства Украина и его благосостояния".
- Результат: капитал, население вынуждены бежать, следом Экономика, энергетика, промышленность, наука, образование, культура, бизнес, ......

Что бы не делали пакращувачи - в условиях тотальной чёрной коррупции получается всё наоборот.
Причина "Институт смотрящих" - отсутствие в Украине "Права" - ст.№1 Конституции Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA


Скорее всего конфисковали у коррупционеров значительно больше, чем 5000 долларов за год.
Просто бОльшую часть конфискованного провели мимо кассы.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:25

freeze
Вы правы - кому то оказалось нужнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:26

как же достало его это :evil:
https://www.facebook.com/10000202611584 ... 525918799/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:28

  freeze написав:
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA


Скорее всего конфисковали у коррупционеров значительно больше, чем 5000 долларов за год.
Просто бОльшую часть конфискованного провели мимо кассы.

а, ну этаж совсем другое дело!
таки наказаны взяточники. :D
19yuriy91
 
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