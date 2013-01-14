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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4185418641874188>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:21

  19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA

:mrgreen:
Возвращаемся к официальному брифингу пана Охрименко.
- "Коррупция есть основа государства Украина и его благосостояния".
- Результат: капитал, население вынуждены бежать, следом Экономика, энергетика, промышленность, наука, образование, культура, бизнес, ......

Что бы не делали пакращувачи - в условиях тотальной чёрной коррупции получается всё наоборот.
Причина "Институт смотрящих" - отсутствие в Украине "Права" - ст.№1 Конституции Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA


Скорее всего конфисковали у коррупционеров значительно больше, чем 5000 долларов за год.
Просто бОльшую часть конфискованного провели мимо кассы.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:25

freeze
Вы правы - кому то оказалось нужнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:26

как же достало его это :evil:
https://www.facebook.com/10000202611584 ... 525918799/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:28

  freeze написав:
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA


Скорее всего конфисковали у коррупционеров значительно больше, чем 5000 долларов за год.
Просто бОльшую часть конфискованного провели мимо кассы.

а, ну этаж совсем другое дело!
таки наказаны взяточники. :D
робингудами :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:38

Могу высказать только своё мнение, что это уже не просто "опасный звонок"
В Україні можуть ввести подвійне громадянство: Стали відомі подробиці
http://patrioty.org.ua/politic/v-ukrain ... 63447.html
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав дискусію про подвійне громадянство в країні. Про це він заявив на прес-конференції в Києві 18 січня, уточнивши, що виступає за необхідність впровадження цієї практики, повідомляють Патріоти України.

"Я і надалі надаватиму поштовхи для цієї дискусії, вважаю, що вона потрібна так, як і потрібно подвійне громадянство. Ми пережили умови, коли могли говорити, що цей інструмент можемо обійти. Ми представили своє попереднє бачення", – наголосив Клімкін.
Глава МЗС додав, що росіяни користуватися таким правом не зможуть за умовами нинішньої агресії проти України."Щоб не впливати на дискусію, я сказав, що ніякого подвійного громадянства для осіб з російськими паспортами сьогодні, поки є агресія, не може бути", – уточнив він.

За словами Клімкіна, в Україні збільшується число політиків, які готові брати участь в дискусії про введення подвійного громадянства.

"Зараз багато хто готовий підключитися до можливих законодавчих пропозицій. Це б нам дозволило вирішити кілька дуже важливих проблем. Але потрібна відверта щира дискусія, без цього воно не працюватиме", – підсумував Клімкін.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:59

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.

Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019 ... xzdl3wbwDA

:mrgreen:
Возвращаемся к официальному брифингу пана Охрименко.
- "Коррупция есть основа государства Украина и его благосостояния".
- Результат: капитал, население вынуждены бежать, следом Экономика, энергетика, промышленность, наука, образование, культура, бизнес, ......

Что бы не делали пакращувачи - в условиях тотальной чёрной коррупции получается всё наоборот.
Причина "Институт смотрящих" - отсутствие в Украине "Права" - ст.№1 Конституции Украины.

Причиной чего является геополитика и отсутствие в правящих кланах
Вождей - созидателей.
Одни строители чёрного "Бизнеса", что на прямую увязано с обязательствами Украины подписанными Великими Кормчими. С нелюдским опасением собственного народа и его экономических способностей.

На этом фоне Оккупант(агрессор) и "играет в свою дудку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:06

Юрий91
Такого ответа на вопрос о борьбе с коррупцией не ожидал.
Это полный капец...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:28

  detroytred написав:Юрий91
Такого ответа на вопрос о борьбе с коррупцией не ожидал.
Это полный капец...

согласен,как-то даже не вписывается в более-менее образ борца с ней .
да и со здравым смыслом - не того.
то ли понесло.
девки, просящие селфи в униформах.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:37

  lapay написав:
  detroytred написав: На этот вопрос мы с ним вышли случайно и коллега Мортимер весьма меня удивил.
А мене - ні. Частково погоджусь, в тому плані, що в них багато чого виходить краще, ніж у нас.

Прежде всего благодаря взаимной поддержке. В этом плане они впереди планеты всей.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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