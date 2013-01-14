Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.
Возвращаемся к официальному брифингу пана Охрименко. - "Коррупция есть основа государства Украина и его благосостояния". - Результат: капитал, население вынуждены бежать, следом Экономика, энергетика, промышленность, наука, образование, культура, бизнес, ......
Что бы не делали пакращувачи - в условиях тотальной чёрной коррупции получается всё наоборот. Причина "Институт смотрящих" - отсутствие в Украине "Права" - ст.№1 Конституции Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.
Могу высказать только своё мнение, что это уже не просто "опасный звонок"
В Україні можуть ввести подвійне громадянство: Стали відомі подробиці http://patrioty.org.ua/politic/v-ukrain ... 63447.html Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав дискусію про подвійне громадянство в країні. Про це він заявив на прес-конференції в Києві 18 січня, уточнивши, що виступає за необхідність впровадження цієї практики, повідомляють Патріоти України.
"Я і надалі надаватиму поштовхи для цієї дискусії, вважаю, що вона потрібна так, як і потрібно подвійне громадянство. Ми пережили умови, коли могли говорити, що цей інструмент можемо обійти. Ми представили своє попереднє бачення", – наголосив Клімкін. Глава МЗС додав, що росіяни користуватися таким правом не зможуть за умовами нинішньої агресії проти України."Щоб не впливати на дискусію, я сказав, що ніякого подвійного громадянства для осіб з російськими паспортами сьогодні, поки є агресія, не може бути", – уточнив він.
За словами Клімкіна, в Україні збільшується число політиків, які готові брати участь в дискусії про введення подвійного громадянства.
"Зараз багато хто готовий підключитися до можливих законодавчих пропозицій. Це б нам дозволило вирішити кілька дуже важливих проблем. Але потрібна відверта щира дискусія, без цього воно не працюватиме", – підсумував Клімкін.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:В течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.
Возвращаемся к официальному брифингу пана Охрименко. - "Коррупция есть основа государства Украина и его благосостояния". - Результат: капитал, население вынуждены бежать, следом Экономика, энергетика, промышленность, наука, образование, культура, бизнес, ......
Что бы не делали пакращувачи - в условиях тотальной чёрной коррупции получается всё наоборот. Причина "Институт смотрящих" - отсутствие в Украине "Права" - ст.№1 Конституции Украины.
Причиной чего является геополитика и отсутствие в правящих кланах Вождей - созидателей. Одни строители чёрного "Бизнеса", что на прямую увязано с обязательствами Украины подписанными Великими Кормчими. С нелюдским опасением собственного народа и его экономических способностей.
На этом фоне Оккупант(агрессор) и "играет в свою дудку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.