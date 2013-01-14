Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.
Мы с Вами разговариваем на одном языке, но - я Вас на 100% понимаю, Вы же на 100% не представляете о чём рассказываете украинцу. К сожалению между нами уже стоит время, и разница в процессах в странах. Одним словом: В Украине уже ВСЯ ТОРГОВЛЯ - "базарная" Для РФ - это не реально, по причине наличия таких как Норильск, Магадан, .... Да просто тот же Е-бург - имеет 2 хозяев торговли и ни одного рынка.(в моём понимании) Как раз это критично навязывается в зоне оккупации(Крыму и Донбассе), что неизбежно приведёт к системным проблемам с продуктами питания. Малограмотные - продвигатели "гнуссного мира" сожрут остатки и вновь вернуться к предложенной Вами модели хозяйствования.(как я уже сказал голод не тётка, жрать с лопаты будут - а для нас, это уже вроде бы как и дико)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Юрий91 Такого ответа на вопрос о борьбе с коррупцией не ожидал. Это полный капец...
согласен,как-то даже не вписывается в более-менее образ борца с ней . да и со здравым смыслом - не того. то ли понесло. девки, просящие селфи в униформах.
У него просто сейчас нет по определению иного варианта, как возврат к системе. Дальше будет хуже, как бы не по сценарию РФ. Остался ГОД. Я не хотел бы оказаться на его месте. Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности. Т.Е. Или "Пиночет", или маємо, що маємо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Остался ГОД. Я не хотел бы оказаться на его месте. Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности. Т.Е. Или "Пиночет", или маємо, що маємо.
Лично я за "Пиночета", но как быть с Конституцией?