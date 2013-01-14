Kudrjavuy написав:

Волгарь написав: Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек. Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.

Мы с Вами разговариваем на одном языке, но - я Вас на 100% понимаю, Вы же на 100% не представляете о чём рассказываете украинцу.К сожалению между нами уже стоит время, и разница в процессах в странах.Одним словом: В Украинеуже ВСЯ ТОРГОВЛЯ - "базарная"Для РФ - это не реально, по причине наличия таких как Норильск, Магадан, ....Да просто тот же Е-бург - имеет 2 хозяев торговли и ни одного рынка.(в моём понимании)Как раз это критично навязывается в зоне оккупации(Крыму и Донбассе), что неизбежно приведёт к системным проблемам с продуктами питания.Малограмотные - продвигатели "гнуссного мира" сожрут остатки и вновь вернуться к предложенной Вами модели хозяйствования.(как я уже сказал голод не тётка, жрать с лопаты будут - а для нас, это уже вроде бы как и дико)