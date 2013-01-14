Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:07

Starikan

Они её уже меняют.

"Пиночет" - ему прописано Конституцией при введении Военного Положения.

Не было главного оглашены 25 пунктов. Ограничения Прав - вот с этого места .... .

Боюсь, что если бы их даже просто огласили - возникло бы "много непониманий"

Сравнимых с 1918 годом к чему РФ уже подготовилась.



И того половина страны живёт под оккупантом или под обстрелами, или под понижением ...(скажем так финансовых, экономических прав), а вторая требует легализовать "евробляхи"(пример образный).

В то же время восстанавливать ВПК - не велят, ................

Думаю, Вы как харьковчанин знаете, что в своё время в Украине было разработано одно из оружий пятого поколения? На момент развала Союза Москва его сдала амерам.

Поэтому союзнички и делают всё возможное, что бы ..... "не было чего."

В то же время "Томос" - это существенная сторона закрытого тыла.

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.