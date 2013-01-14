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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4185418641874188
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:45

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.

Мы с Вами разговариваем на одном языке, но - я Вас на 100% понимаю, Вы же на 100% не представляете о чём рассказываете украинцу.
К сожалению между нами уже стоит время, и разница в процессах в странах.
Одним словом: В Украине :shock: уже ВСЯ ТОРГОВЛЯ - "базарная" :mrgreen:
Для РФ - это не реально, по причине наличия таких как Норильск, Магадан, ....
Да просто тот же Е-бург - имеет 2 хозяев торговли и ни одного рынка.(в моём понимании)
Как раз это критично навязывается в зоне оккупации(Крыму и Донбассе), что неизбежно приведёт к системным проблемам с продуктами питания.
Малограмотные - продвигатели "гнуссного мира" сожрут остатки и вновь вернуться к предложенной Вами модели хозяйствования.(как я уже сказал голод не тётка, жрать с лопаты будут - а для нас, это уже вроде бы как и дико)

А вот и фотки сказанного подоспели :mrgreen:
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/cheshu ... olovy-foto
Там их много - фоток.
С рыбъеми головами....
Зображення
Как бы не кощунственно выглядело, но это правда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:56

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Юрий91
Такого ответа на вопрос о борьбе с коррупцией не ожидал.
Это полный капец...

согласен,как-то даже не вписывается в более-менее образ борца с ней .
да и со здравым смыслом - не того.
то ли понесло.
девки, просящие селфи в униформах.

У него просто сейчас нет по определению иного варианта, как возврат к системе.
Дальше будет хуже, как бы не по сценарию РФ.
Остался ГОД.
Я не хотел бы оказаться на его месте.
Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности.
Т.Е.
Или "Пиночет", или маємо, що маємо.
В то же время, в первом случае он стоит перед фактом уничтожения того, что сам всю жизнь создавал творил. По моему случай с Беней уже свидетельство того, что хотя бы "границы" между собой в Украине какие-то переходить нельзя.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59

  Kudrjavuy написав:Остался ГОД.
Я не хотел бы оказаться на его месте.
Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности.
Т.Е.
Или "Пиночет", или маємо, що маємо.

Лично я за "Пиночета", но как быть с Конституцией?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:07

Starikan
Они её уже меняют.
"Пиночет" - ему прописано Конституцией при введении Военного Положения.
Не было главного оглашены 25 пунктов. Ограничения Прав - вот с этого места .... .
Боюсь, что если бы их даже просто огласили - возникло бы "много непониманий"
Сравнимых с 1918 годом к чему РФ уже подготовилась.

И того половина страны живёт под оккупантом или под обстрелами, или под понижением ...(скажем так финансовых, экономических прав), а вторая требует легализовать "евробляхи"(пример образный).
В то же время восстанавливать ВПК - не велят, ................
Думаю, Вы как харьковчанин знаете, что в своё время в Украине было разработано одно из оружий пятого поколения? На момент развала Союза Москва его сдала амерам.
Поэтому союзнички и делают всё возможное, что бы ..... "не было чего."
В то же время "Томос" - это существенная сторона закрытого тыла.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26

Facebook видалив російську тролеферму, яка маскувалася під українців
http://texty.org.ua/pg/news/textynewsed ... valasa_pid
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:33

  Starikan написав:Facebook видалив російську тролеферму, яка маскувалася під українців
http://texty.org.ua/pg/news/textynewsed ... valasa_pid

ур** и здесь хватает.
Хотя большинство тупо не различают и не воспринимают пропаганду и реальность.
Вот реальность она то же паскудная. :cry:
В большинстве случаев без оружия действительно не разобраться. :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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