Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Редкостная глупость. простите. Как силос капусту солили на овощных базах по всей стране ...во времена СССР. Сейчас ее солят на предприятиях пищепрома под надзором СЭС. А я, например, предпочитаю базарную - 100 руб/кг с попробовать 4-6 видов на выбор из кадушек.
Мы с Вами разговариваем на одном языке, но - я Вас на 100% понимаю, Вы же на 100% не представляете о чём рассказываете украинцу. К сожалению между нами уже стоит время, и разница в процессах в странах. Одним словом: В Украине уже ВСЯ ТОРГОВЛЯ - "базарная" Для РФ - это не реально, по причине наличия таких как Норильск, Магадан, .... Да просто тот же Е-бург - имеет 2 хозяев торговли и ни одного рынка.(в моём понимании) Как раз это критично навязывается в зоне оккупации(Крыму и Донбассе), что неизбежно приведёт к системным проблемам с продуктами питания. Малограмотные - продвигатели "гнуссного мира" сожрут остатки и вновь вернуться к предложенной Вами модели хозяйствования.(как я уже сказал голод не тётка, жрать с лопаты будут - а для нас, это уже вроде бы как и дико)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Юрий91 Такого ответа на вопрос о борьбе с коррупцией не ожидал. Это полный капец...
согласен,как-то даже не вписывается в более-менее образ борца с ней . да и со здравым смыслом - не того. то ли понесло. девки, просящие селфи в униформах.
У него просто сейчас нет по определению иного варианта, как возврат к системе. Дальше будет хуже, как бы не по сценарию РФ. Остался ГОД. Я не хотел бы оказаться на его месте. Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности. Т.Е. Или "Пиночет", или маємо, що маємо. В то же время, в первом случае он стоит перед фактом уничтожения того, что сам всю жизнь создавал творил. По моему случай с Беней уже свидетельство того, что хотя бы "границы" между собой в Украине какие-то переходить нельзя.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Остался ГОД. Я не хотел бы оказаться на его месте. Без радикальный действий ему никак, и в то же время введение военного положения не дало в стране в буквальном смысле восстановления власти и законности. Т.Е. Или "Пиночет", или маємо, що маємо.
Лично я за "Пиночета", но как быть с Конституцией?
Starikan Они её уже меняют. "Пиночет" - ему прописано Конституцией при введении Военного Положения. Не было главного оглашены 25 пунктов. Ограничения Прав - вот с этого места .... . Боюсь, что если бы их даже просто огласили - возникло бы "много непониманий" Сравнимых с 1918 годом к чему РФ уже подготовилась.
И того половина страны живёт под оккупантом или под обстрелами, или под понижением ...(скажем так финансовых, экономических прав), а вторая требует легализовать "евробляхи"(пример образный). В то же время восстанавливать ВПК - не велят, ................ Думаю, Вы как харьковчанин знаете, что в своё время в Украине было разработано одно из оружий пятого поколения? На момент развала Союза Москва его сдала амерам. Поэтому союзнички и делают всё возможное, что бы ..... "не было чего." В то же время "Томос" - это существенная сторона закрытого тыла.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ур** и здесь хватает. Хотя большинство тупо не различают и не воспринимают пропаганду и реальность. Вот реальность она то же паскудная. В большинстве случаев без оружия действительно не разобраться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan Почему то я уверен, что у Вас дома есть чайный сервиз из Славянского фарфора.
К примеру новый удар:
Отменён ночной льготный тариф на электроэнергию: в Славянске закрывают керамические цеха Пт, 2019-01-18 http://slavinfo.dn.ua/novosti/950491 Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.
Отмена зонной тарификации стало ударом для предпринимателей в малых городах, сообщили «Рубрике». Сегодня по этому поводу на координационный совет собрались керамисты Славянска Донецкой области. Город известен керамической продукцией из местной глины, львиная доля которой изготовляется в малых цехах.
«Предприятия в Славянске за более чем 10 лет положения о зоновом учёте для электроэнергии адаптировали свой технологический регламент таким образом, чтоб самые энергоёмкие этапы производства проводить ночью, когда тариф минимальный. Тогда себестоимость продукции получается минимальной и повышается конкурентоспособность товара», — рассказал «Рубрике» глава Союза керамистов Славянска Андрей Мищенко.
«Если раньше 1 киловатт стоил, округляя, 80 копеек, то с 1 января 2019 года тариф стал приблизительно 3 гривны за киловатт. Объёмы потребления электроэнергии во время производства керамики очень большие. В каждом килограмме обработанной глины – 3 килловатта электроэнергии. Это не только печи, а и другое технологическое оборудование, освещение и прочее. То есть на тонну нужно 3 тысячи киловатт. Тонна в месяц– это объём для маленькой посудной мастерской из нескольких человек. Большинство перерабатывает от 5 до 20 и больше тонн в месяц. То есть производство каждой тонны станет на 6 тысяч грн дороже. Учитывая, что основное преимущество славянской керамики – это цена, то сейчас продукция станет неконкурентоспособной и невыгодной. Многие из 400 малых керамических цехов прекратят производство. Уже сейчас закрываются или резко снижают объёмы производства. Люди окажутся на улице», – объясняет Мищенко.
По его словам, отмена «ночного» тарифа ударит не только по керамикам, а и всей экономике. Например, коммунальное предприятие «Воды Донбасса», обеспечивающее водой Донецкую область, делают накачку воды по ночам по льготному тарифу. «Можете себе представить, какой скачок будет в себестоимости сейчас», – считает Мищенко. – Кроме того, в свете отсутствия выгоды работать ночью, все перейдут на дневной производственный процесс, что приведёт к повышению нагрузок на сети. Электростанция – это же не лампочка, она запущена постоянно и генерирует электроэнергию круглые сутки. Куда теперь девать выработанные 100 мегаватт в час, и откуда брать дополнительные объёмы днём. Отмена зонного тарифа может привести к веерным отключениям».
«В постановлении НКРЕ предусмотрено сохранение дифференцированного учёта по часам, но механизма его введения нет. Сейчас керамисты Славянска обратились с письмом к региональному монополисту «ДТЕК Донецькі електромережі» с просьбой дать разъяснение. Так как в Киеве и Киевской области дифференцированные тарифы уже введены, а у нас об этом даже разговора и предложений нет. Посудные цехи должны заплатить по общему тарифу за всю потребленную энергию с 1 января, на что не рассчитывали. Себестоимость будет получаться выше, чем сейчас продажная цена», — рассказывает глава союза керамистов города.
Напомним, при этом дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения продолжают действовать.«Отмена постановления НКРЭКУ «О тарифах, дифференцированных по периодам времени» для юрлиц позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривен», — так объяснили в НКРЭКУ отмену ночного тарифа для юридических лиц.
Как я говорил дела Волкова живы и здравствуют. В то же время наша задача не прятать голову в песок, не орать "Вы всё врёте" - а находить реальные пути разрешения проблем. Или просто их не создавать.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 18 січ, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старикан Браво! Именно эта взаимная поддержка (своих, и зачастую за счёт других)) в простонародье именуется ... заговором.
Да. И насчёт конспирологии: Жебривський прямым текстом говорит, что неофициальной политики просто очень и очень много, мы не знаем очень много, нам не дают этой информации. Так это Жебривський!! Какая же информация доходит до пересичного?)
detroytred написав:Старикан Браво! Именно эта взаимная поддержка (своих, и зачастую за счёт других)) в простонародье именуется ... заговором.
Этого и при Кучме никто не скрывал. (Из нормандской четвёрки, - стран гарантов)
detroytred написав:Да. И насчёт конспирологии: Жебривський прямым текстом говорит, что неофициальной политики просто очень и очень много, мы не знаем очень много, нам не дают этой информации. Так это Жебривський!! Какая же информация доходит до пересичного?)
В том то и прикол, что конспирологии нет - есть давно подписанные обещания. Сейчас идёт сам процесс, который в большинстве диктуется из-вне. В то же время для РФ - это повод. Оттяпать кусочек разрушенного государства. В то же время, это гарантия невступления Украины в НАТО. Хотя слово НАТО с оглядкой на Турцию - тяжко звучит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О субсидиях - при чём не от меня: https://tsn.ua/video/video-novini/koli- ... ayini.html Сегодняшнее. Я по... - знаком со всей подноготной. Вам ранее указывалось, что "долги" списали только Киеву. - Вся Украина в а..уе! А теперь представьте состояние в "Зоне", на шахтах, где ........, в городах, сёлах, что отапливаются твёрдым топливом. Паровозах амеровских - когда достаточно снять с хранения Паровозы и загрузить их СВОИМ УГЛЁМ...... - Волшебная страна. Хотя в 14м электрички - ходили бесплатно, когда была полная ...опа. Это потом проводники стали ходить: ребята, у кого, сколько есть, а то ...опа.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.