Отменён ночной льготный тариф на электроэнергию: в Славянске закрывают керамические цехаПт, 2019-01-18Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.Отмена зонной тарификации стало ударом для предпринимателей в малых городах, сообщили «Рубрике». Сегодня по этому поводу на координационный совет собрались керамисты Славянска Донецкой области. Город известен керамической продукцией из местной глины, львиная доля которой изготовляется в малых цехах.«Предприятия в Славянске за более чем 10 лет положения о зоновом учёте для электроэнергии адаптировали свой технологический регламент таким образом, чтоб самые энергоёмкие этапы производства проводить ночью, когда тариф минимальный. Тогда себестоимость продукции получается минимальной и повышается конкурентоспособность товара», — рассказал «Рубрике» глава Союза керамистов Славянска Андрей Мищенко.«Если раньше 1 киловатт стоил, округляя, 80 копеек, то с 1 января 2019 года тариф стал приблизительно 3 гривны за киловатт. Объёмы потребления электроэнергии во время производства керамики очень большие. В каждом килограмме обработанной глины – 3 килловатта электроэнергии. Это не только печи, а и другое технологическое оборудование, освещение и прочее. То есть на тонну нужно 3 тысячи киловатт. Тонна в месяц– это объём для маленькой посудной мастерской из нескольких человек. Большинство перерабатывает от 5 до 20 и больше тонн в месяц. То есть производство каждой тонны станет на 6 тысяч грн дороже. Учитывая, что основное преимущество славянской керамики – это цена, то сейчас продукция станет неконкурентоспособной и невыгодной. Многие из 400 малых керамических цехов прекратят производство. Уже сейчас закрываются или резко снижают объёмы производства. Люди окажутся на улице», – объясняет Мищенко.По его словам, отмена «ночного» тарифа ударит не только по керамикам, а и всей экономике. Например, коммунальное предприятие «Воды Донбасса», обеспечивающее водой Донецкую область, делают накачку воды по ночам по льготному тарифу. «Можете себе представить, какой скачок будет в себестоимости сейчас», – считает Мищенко. – Кроме того, в свете отсутствия выгоды работать ночью, все перейдут на дневной производственный процесс, что приведёт к повышению нагрузок на сети. Электростанция – это же не лампочка, она запущена постоянно и генерирует электроэнергию круглые сутки. Куда теперь девать выработанные 100 мегаватт в час, и откуда брать дополнительные объёмы днём. Отмена зонного тарифа может привести к веерным отключениям».«В постановлении НКРЕ предусмотрено сохранение дифференцированного учёта по часам, но механизма его введения нет. Сейчас керамисты Славянска обратились с письмом к региональному монополисту «ДТЕК Донецькі електромережі» с просьбой дать разъяснение. Так как в Киеве и Киевской области дифференцированные тарифы уже введены, а у нас об этом даже разговора и предложений нет. Посудные цехи должны заплатить по общему тарифу за всю потребленную энергию с 1 января, на что не рассчитывали. Себестоимость будет получаться выше, чем сейчас продажная цена», — рассказывает глава союза керамистов города.Напомним, при этом дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения продолжают действовать.«Отмена постановления НКРЭКУ «О тарифах, дифференцированных по периодам времени» для юрлиц позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривен», — так объяснили в НКРЭКУ отмену ночного тарифа для юридических лиц.