Это в России скромно выборы президента проходят, как пукнуть в гостях. Все делают вид что ничего не случилось. У нас это космическая опера. Что лучше — иметь в Липецке фабрику конфет, или давать там выступления «Ночного квартала»?



При том что президент у нас, в принципе, техническая фигура, аналог политического телеведущего. Большинство новостей он только озвучивает.



Основное п..ло сидит в Раде. И эти выборы не интересуют никого. Ну вот давайте, я на выбор пишу пять имен с начала списка. Без известных артистов типа Ляшка или Шуфрича.



Абдуллин, Агафонов, Алексеев, еще один Алексеев, Амельченко, Андриевский, Антонищак.

Шо, узнали кого-то? Ну, давайте с другой стороны списка.

Яценко, Ярынич, Ярош (ладно, тут я был не прав), Яницкий.

Шо, опять кроме Яроша никого не узнали?



А эти люди на самом деле управляют страной, и творят тот самый хтонически-тектонический п..ц. Это они ходят на принятия законопроектов в количестве 170 человек из 450, заведомо понимая что ничего не примут. Шото типа пошел на рыбалку, забыв дома удочку и водку. Посидел, посмотрел на воду, поехал обратно домой. Начинают новогодний отпуск в конце ноября, а летние каникулы в начале марта.



Президент у нас по сути н...я не делает, кроме как по военке и международному представительсту. Вы военный? Может быть вы международный банкир? Или митрополит? Так на вашу жизнь президент особо не влияет. На вашу жизнь влияют те самые 450 инкогнитов, которые НИКОГДА Б...Ь! Никогда в истории не смогли собраться в полном составе (не считая инаугурации), несмотря на то что их работа считается самой престижной и ответственной в стране.